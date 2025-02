Más diversidad, más diversión, más competencia, más exigencias.

Eso es lo que el público podrá esperar de la tercera temporada de “Super Chef Celebrities”, que cuenta esta vez con una docena y media de figuras conocidas de la televisión, las redes sociales y los deportes que luchan por el “Pilón de Oro”.

“Somos más fuertes y vamos a ser más fuertes”, eso adelantó la chef Giovanna Huyke en entrevista con Primera Hora desde el estudio de televisión de Wapa TV donde desde el pasado 28 de enero se vuelve a realizar la conocida competencia.

“Es el momento ya de empezar a decir que esto es cocina. Nosotros respetamos nuestra profesión. Nosotros hemos dedicado años, en mi caso son 46 años, que sé que son demasiados, pero ahora es el momento de decir: ‘Esta es la forma correcta de hacer las recetas”, sostuvo una de las integrantes de los “Jueces del Olimpo”, quien sostuvo que ya siendo la tercera edición del “reality show”, se enfocarán más en la técnica, el plato terminado, así como la fidelidad de la receta asignada.

Este edición enfrenta a las actrices Noris Joffre y Juliana Rivera, los “influencers” Natasha Isel, Keiry Narváez, Gianluca Perotti “El Borimbiano” y Marena Sofía; los cantantes Manny Manuel y Victoria Sanabria; los comediantes Freddo Vega y Keropi Sánchez; el ilusionista Reynold Alexander, la escritora y relacionista Uka Green, el luchador Chicky Starr, el baloncelista David Huertas, el animador y empresario Josué Carrión “Mr. Cash”, el director, productor y actor Jorge Luis Ramos, la presentadora Catherine Castro y Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón Alvarado.

Giovanna Huyke asegura que los televidentes disfrutarán con el grupo de competidores de esta temporada. ( Pablo Martínez Rodríguez )

A pesar de que el inicio ha sido “retante”, Huyke asegura que los televidentes disfrutarán ver la variedad generacional que presenta el elenco de competidores adaptarse a la estructura de la “Súper Cocina”, así como las personalidades que surgirán en el transcurso.

“Este grupo vino con una idea más clara de lo que tienen que hacer, y aunque no cocinaban, ellos sabían que se tenían que poner para su número, tengo que empezar a leer. Y verán que algunos lo hicieron y otros solo se quedaron en la intención”, expuso la experta culinaria de la competencia en la que ya en la primera semana otorgó “Espátulas” a Catherine Castro, Chicky Starr y a Uka Green.

“Pero ya para el segundo ciclo verán que ellos se aplicarán más”, agregó.

“La colaboración aquí está apretá”

Entusiasmado de ver el “popurrí” de estrellas en la cocina, así se encuentra el chef Héctor Rosa, quien se integró oficialmente al panel de jurado de la competencia tras su colaboración en el pasado “Fogón Edition”.

“Siento que la competencia va a ser buena, va a ser bien competitivo, yo creo que la colaboración aquí está apretá, porque todo el mundo quiere ganar la competencia”, sostuvo el ejecutivo de Barullo Taberna Española.

El también empresario resaltó como “un honor estar en el Olimpo” junto a Huyke y su colega Enrique Piñeiro, para brindar sus gotitas del saber, así como exigirles a los participantes a traer su mejor juego a la mesa.

El chef Héctor Rosa llega al programa luego de participar en la pasada "Fogón Edition". ( Pablo Martínez Rodríguez )

“Aquí ahora estamos compitiendo y ese premio lo quiere todo el mundo. De la misma manera tomamos la decisión ejecutiva de que nos pondremos bien serios con los concursantes, porque ellos ya han visto las pasadas temporadas, saben cómo se desarrolla la competencia, tienen esa experiencia extra”, indicó, asegurando que juzgarán de manera justa, enfocado al plato, pendiente al resultado de cada receta.

“También tomaremos en cuenta otros detalles, como la organización, cómo preparar los alimentos, el respeto a la receta, y vamos a estar juzgando como chefs, como si estuvieran en un restaurante”, resaltó.

Por otro lado, resaltó lo entusiasmado de formar parte de un programa que conecta con decenas de familias en la Isla, al tiempo que resalta la gastronomía local, así como los acercamientos a culturas internacionales a través de la comida.

“Será impactante ver estas figuras compartir, porque aunque todos compiten, es una lucha individual, estas personas van uniéndose en estos grupos y ven cuáles son sus retos mayores, quiénes son sus competidores más fuertes, y los que empezaron más bajitos tendrán que ir apretando y acelerando. ¿Pero este grupo de celebridades? Mejor no lo pudieron elegir”, manifestó.

“No le tengo miedo a la cocina”

Por otro lado, las celebridades están bien puestas a dejarlo todo en la tercera edición de “Super Chef Celebrities”.

Una de ellas es Jennifer Colón Alvarado, Miss Universe Puerto Rico 2024, quien reconoció a este medio que ella aceptó el reto culinario porque, realmente, el miedo no existe detrás de la estufa.

“No tengo miedo a hacer cosas nuevas, pero en mi casa solo cocinaba lo normal, el arrocito, las habichuelas, el pollito, un bistecsito, aunque me colgué cuando me tocó hacerlo aquí, pero fue más bien el fileteo que me dañó el proceso”, admitió, entre risas, la beldad, quien manifestó que la experiencia en la “Súper Cocina” ha sido “retante”, pero de muchísimo aprendizaje.

“Me gusta estar en la cocina, no le tengo miedo, pero, por alguna razón, me da una ansiedad terrible antes de ver ese sobre amarillo”, dijo la reina de belleza. “He hecho recetas que jamás en mi vida he escuchado y es retante, pero me encanta”.

En cuanto a competencia se trata, la orocoveña asegura que al igual que un certamen, lo importante en este proceso es mantener una estructura y convertirse en una “esponja”.

“No puedes creer que te sabes todo y, en ese aspecto, eso me ayuda muchísimo aquí, en ‘Super Chef Celebrities’. Ahora, esto es tierra de nadie, porque puedes tener un día bueno como puedes tener un día malo, y eso no significa de que no sepas cocinar”, subrayó quien el viernes pasado logró superar la “Línea de Fuego” junto a Keropi Sánchez y salir de “La Vara”.

“Tengo que aprovechar la oportunidad”

Mientras, el comediante Freddo Vega asegura que se “jaya un montón” cada día que llega al set a prender esa estufa y dar lo mejor de sí mismo.

“Esto es algo que desde la primera temporada veía el programa y decía que algún día iba a estar en esta cocina, y ahí se me dio. Tengo que aprovechar la oportunidad”, expresó Vega orgulloso con su delantal.

El comediante Freddo Vega está claro que quien le coja miedo a la estufa llevará las de perder. ( Pablo Martínez Rodríguez )

El artista reconoció que al llegar al programa, quienes le tengan miedo a encender una hornilla tendrán su dificultad en domar este sistema. “Esto es más difícil de lo que parece, hay mucha presión, hay muchas cámaras, hay mucha gente, hay un tiempo que está corriendo, es una cocina que no es la tuya, pero la experiencia está brutal”, aseguró el también locutor de “El mega reguero”, quien sostuvo que, entre los retos más difíciles que pudiera imaginar está que le manden a cocinar una gallina de palo.

De otro lado, Vega mostró entusiasmo con la variedad de talentos que participan del programa, aunque reconoció que aún le queda por conocerlos a todos en piso.

“Mi grupo está bien variado y lo bueno es que nos llevamos superbién y nuestra misión, como grupo, es llegar hasta la final, así que todos nosotros, aunque nadie lo sepa, trabajamos para lograr esto”, adelantó el intérprete de la personaje “Magda”, quien adelantó que la “potra” se dará la vuelta siempre y cuando él mismo logre ganar la “Espátula”.

“Yo sé que Magda es bien loca y no va a controlarse, y soy yo, que me da nervios, imagínate ella. Ella viene con sus loqueras, a querer bailar, cantar, treparse en el ‘counter’ de la cocina, pero nada, cuando yo le coja el piso a la competencia, ella viene”, dijo.

“Super Chef Celebrities 3″ tendrá hoy a las 7:00 p.m. su primera “Noche del Fogón”, en la que Reynold Alexander, Juliana Rivera, “El Borimbiano” y Manny Manuel se enfrentarán para determinar quién se elimina y tenga que pasar por el “Pasillo de las Cenizas”.