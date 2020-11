El fenómeno de las series de televisión se ha ido expandiendo a la literatura, donde la aparición de libros que “acompañan” de una forma u otra lo que se ve en pantalla se está haciendo cada vez más frecuente.

El próximo 12 de noviembre se lanzará la edición en español de “Fire Cannot Kill a Dragon”, una exhaustiva mirada detrás de cámaras a las ocho temporadas de “Game of Thrones”. Bajo el título “Todos los hombres deben morir”, el texto de James Hibberd -quien, como editor de Entertainment Weekly, visitó los sets de la serie cada año- incluye entrevistas con miembros del elenco y la producción, además de los creadores D.B. Weiss y Dan Benioff y el autor de los libros, George R. R. Martin. El resultado es un libro imperdible para cualquier seguidor de la serie, ya que aporta varias revelaciones hasta ahora desconocidas.

También disponibles en español desde este año, y en librerías chilenas, están tres libros con el “sello Netflix”, ya que acompañan a tres de sus series hispanas más populares. “El diario del profesor” es un libro basado en el personaje homónimo de “La casa de papel” y que invita al lector a resolver acertijos y descifrar códigos para poder ir avanzando en la trama. También están los “fanbook” de “La casa de las flores” y “Elite”, los que se adentran en el proceso de creación de ambas series y cuentan anécdotas detrás de cámaras.

La sitcom “The Office” ha lanzado dos libros en 2020. En marzo fue publicada “The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s”, un texto de Andy Green que, en la misma línea que el de “Game...”, desmenuza a fondo detalles poco conocidos de la realización de la serie. Además, en octubre se lanzó un libro de cuentos infantiles, con los personajes de la serie convertidos en niños.

La popular “Friends” ha tenido varios libros a lo largo de los años, pero en septiembre pasado se publicó “The Official Cookbook” de la serie. Escrito por Amanda Yee, es una lista de recetas de cocina inspiradas en varios de los momentos más icónicos de la ficción.

Otra que también ya ha saltado al papel es “Los Soprano”, pero los actores de la serie Michael Imperioli y Steve Schirripa anunciaron que escribirán la “historia oral” del recordado show de HBO. Ellos ya conducen un podcast llamado “Talking Sopranos”, donde vuelven a ver episodios de la serie y agregan sus comentarios.