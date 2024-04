Una grabación de un programa de televisión terminó con uno de sus participantes en la sala de emergencias de un hospital. Se trata del actor mexicano Édgar Vivar, quien interpretó a “El señor Barriga” y a “Ñoño” en la serie “El Chavo del 8″.

Su compañero, César Bono, dio a conocer la noticia este martes y contó que Vivar recibió siete puntos de sutura en la cabeza tras el accidente, pero que se encuentra bien.

“Dice que estaba paradito, Édgar, y se fue para atrás como de película cómica... hasta que chocó con el piso”, explicó Bono.

Por su lado, Vivar se comunicó al programa “Ventaneando” y afirmó que estuvo consciente todo el tiempo y que ahora debe guardar reposo y tener una serie de cuidados durante su recuperación.

“Me tropecé y me caí hacia atrás; me golpeé la cabeza. Me aturdí, me aturdí mucho, eso sí. Pero no me desvanecí, estuve consciente todo el tiempo”, relató.

“Estoy en reposo, en cama con analgésicos y estoy molesto porque no puedo estar acostado, recargado, porque tengo que está de lado, boca abajo”, agregó.