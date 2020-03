Se dice que cada década tiene su serie, en los 90 estuvo “Beverly Hills 90210”, en los 2000 fue Friends y quizá esta nueva década sea de Élite, aunque sus protagonistas esperan que los jóvenes que son fans de la serie no vean en sus personajes a modelos a seguir.

“La maravilla de estos personajes es que no son malos o buenos, solo son jóvenes viviendo y cometiendo errores y aciertos, así como todos. Eso los hace más empáticos y hace que conecten con la audiencia, sea del país que sea”, comentó en entrevista Georgina Amorós, quien da vida a “Cayetana”.

Álvaro Rico, quien interpreta a “Polo”, consideró que pensar que la serie habla por esta nueva generación de jóvenes sería un error, toca distintas edades y solo muestra la realidad.

El actor Álvaro Rico interpreta a "Polo" en la serie cuya tercera temporada estrenó.

“Me gusta pensar que no retrata a ningún sector ni público en especial, solo deja de manifiesto lo que hoy vemos en nuestro mundo. Se habla sin tabú, mi personaje tiene dos madres gays y obvio no se ahonda en ello porque es algo que hoy ocurre de manera natural en el mundo, no había necesidad de explicarlo, solo pasa”, explicó.

Georgina (Bajo sospecha, Velvet, Vis a vis) comparte esta idea al señalar que no desea que Élite ni sus personajes sean tomados como un ejemplo, ya que no lo son y solo a través de sus historias se ponen en foco las problemáticas que existen. “La serie siempre sorprende, tiene un ADN que es un poco morboso en el buen sentido, es una serie un tanto canalla que explora todas las posibilidades; drogas, alcohol, bisexualidad, homosexualidades, incesto, tríos sexuales, VIH, etcétera”, señaló Georgina.

Los spoilers

En esta tercera temporada, que llegó a Netix el fin de semana, quizás el spoiler más grande desde que se estrenó el avance fue la muerte de “Polo”, interpretado por Álvaro Rico, quien detalló a El Universal que, más allá de saber que su personaje se despide este año, lo importante que desata su muerte es saber realmente ¿quién lo mató? y ¿por qué?.

“Los spoilers no necesariamente son algo malo, en el avance se ve que muere mi personaje pero es que eso son los primeros minutos del primer capítulo (de la nueva entrega) y justo ese evento es el que da pie a toda la temporada, es solo la punta del iceberg. Lo importante será ver cómo ‘Polo’ llegó ahí y todo lo que su muerte desatará”.

Lo que a todos sucede

Para Georgina, la importancia de la serie radica en el lenguaje y las problemáticas que retrata y de los que habla sin empacho. Aseguró que no busca enaltecer a nadie y que, por el contrario, busca establecer las bases para que el espectador se pregunte ¿qué está pasando que los jóvenes se interesan en temáticas como las de "Élite" y no en series más “rosas” o aspiracionales.

“Creo que los jóvenes, a diferencia de nuestros padres o abuelos, estamos con menos prejuicios y tabúes en la cabeza y queremos vivir nuestra vida sin represión o sin importar qué dirán. Además, es cierto que hoy nuestro mundo hace que pensemos de una manera más global y que la diversidad en todos los sentidos sea algo con lo que vivimos día a día y lo que vemos debe estar más apegado a ello, que a buscar ser un bonito cuento de hadas”, comentó Georgina, quien comparte créditos con la serie con la actriz mexicana Danna Paola

¿Hacia donde irá la serie tras su tercera temporada?

Eso es algo que Álvaro Rico, de 23 años de edad, tendrá que ver a través de su servicio streaming, pues esta ha sido su despedida de un proyecto que, aseguró, lo ha puesto en el ojo público y le ha abierto las puertas del trabajo, tanto en España como en México, algo que aprovechará.

“Para mí (la serie) fue mi primer proyecto y el que ha hecho que, ahora que me voy, puertas de diversos países se abran; estoy en ese proceso en el de saber hacia dónde llevaré mi carrera, me encantaría y trabajar en México y en donde surjan proyectos interesantes, sé que "Élite" me ha puesto en un lugar privilegiado y deseo no decepcionar a mis seguidores, por ello trato de ser muy cuidadoso con los proyectos que estoy escogiendo”.

Por lo pronto, el también actor de la serie Velvet colección aparecerá en lo que resta del año en la miniserie El Cid, con el personaje de “Niño” y también es parte de La caza. Monteperdido.