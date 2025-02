La polémica en torno Karla Sofía Gascón no ha parado. Y todo parece indicar que aún está lejos de verse el final del tsunami que ahora la amenaza con arrojar afuera de su nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actriz.

La española, quien buscaría el próximo 2 de marzo la estatuilla de la Academia Americana de Cine por su trabajo en “Emilia Perez”, está siendo blanco de críticas en redes sociales por sus comentarios racistas hechos en X (antes twitter) en años pasados.

Pero esto último, aunque grave y de lo cual ya ofreció disculpas argumentando que ya no es la misma de ese entonces, no es lo peor, sino que hizo aparentemente críticas a personas allegadas de Fernanda Torres, su colega brasileña de “I’m still here”, que también se encuentra en la categoría de Actriz.

¿Pero puede quedar fuera de la competencia por ello? La política de la Academia es aparentemente clara en ese aspecto porque hace mencion de “competencia justa”, aunque luego en apartados del reglamento del Oscar 2025, no dan certidumbre.

El antecedente

Esta semana, en una entrevista a “Forbes”, Gascón indicó que admiraba y respetaba a la carioca, pero que había gente cercana a ella que actuaba mal.

“Si gana ella, estupendo, y si gano yo, igual. Lo que no me gusta es que haya un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando demeritar el trabajo de otras personas, como es el mío o el de la película, porque eso no lleva a ningún sitio. Para resaltar el trabajo de una persona no necesitas hundir el de los demás”, indicó la actriz.

“Yo en ningún momento he visto a alguien hablando mal de Fernanda Torres o de la película de Fernanda Torres, pero en cambio sí veo a muchas personas que trabajan en el ambiente de Fernanda Torres que hablan mal de mí y de Emilia Pérez”, recalcó.

A eso se suma los mensajes que desde hace cinco años Karla escribió en su entonces twitter, atacando a grupos como los chinos y negros, que le generó una lluvia de críticas y que la llevó a cerrar su cuenta.

¿Qué dice la Academia?

En la Descripción General de los premios, disponible en la página oficial de los mismos, destaca que el objetivo de la Academia es garantizar que la competencia por los galardones se lleve a cabo de manera justa y ética.

Determina que si la Junta de Directores determina que alguna actividad de campaña va en contra de ese objetivo, ya sea que esté prevista o no en las normas, puede tomar las medidas correctivas o aplicar sanciones.

“Incluida la descalificación que, a su discreción, considere necesarias para proteger la reputación y la integridad del proceso de los premios”, establece.

Y aclara que “no debe asumirse que cualquier táctica o actividad que no esté específicamente contemplada en estas normas, sea aceptable”.

Ya el reglamento, para la entrega de la estatuilla, tiene varios apartados y entre ellos un punto alusivo a las campañas promocionales.

En él se indica que los miembros, compañías cinematográficas y las personas directamente asociadas con una película elegible, deben tener en cuenta el impacto que sus comunicaciones públicas pueden tener directa o indirectamente, en la promoción de una película, una actuación o un logro, así como en el proceso de premios.

Señala que, entre otras cosas, no se puede “alentar o desalentar a los miembros a votar por cualquier película, actuación o logro”.

Tampoco se pueden indicar decisiones, preferencias o estrategias de votación o compartir información engañosa o falsa.

Y en otro de los apartados se dice que será el Comité Ejecutivo de la Sección de Actores de la Academia, es el que tendrá “el derecho y la responsabilidad de resolver todas las cuestiones de elegibilidad, reglas y designación de los destinatarios de los premios”.

En dicha sección se encuentran, entre otros, Marlee Matlin (“CODA” y ganadora de la estatuilla por Children of a Lesser God”), Lou Diamond Phillips (“La bamba” y “Los 33”) y Rita Wilson (“Asteroid City” y “Runaway bride”).