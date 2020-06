“Las cuatro juntas somos un party”, dijo la periodista Dennise Pérez, la más seria del grupo, según sus compañeras en el programa por estrenar La noche es nuestra.

Sonya Cortés, Melina León, Juliana Ortiz y la misma Dennise apenas comienzan a conocerse como equipo de trabajo -aunque algunas son amigas o han colaborado artísticamente-, cada una con su personalidad muy definida.

La diversidad de mujeres que representan a nivel personal y profesional es el material genético sobre el que se está formando este nuevo espacio de entretenimiento nocturno, que estrenará el próximo lunes, a las 8:00 p.m., por Mega TV.

Producido por Waldo Díaz para WD Entertainment, este programa diario está pensado para una audiencia general, no exclusivamente femenino, o de “sobrepoder de la mujer”.

PUBLICIDAD

”Somos cuatro mujeres atendiendo cotidianidades, no creo que sea en un tono feminista, aunque en lo personal me considero feminista, pero creo que realmente lo que nos motiva es de igual a igual. No veo cómo una sección como la mía, Primeriza y qué no le competa a un hombre, porque el hombre comparte la crianza”, detalló la periodista, que por primera vez está de lleno como talento en un formato de entretenimiento.

Previamente estuvo en Jugando pelota dura, Noticias 360 y La movida. Actualmente es parte del programa de análisis de radio y televisión Nación Z, también de Mega TV. En el gobierno trabajó como secretaria de Prensa de Fortaleza durante la gobernanza de Ricardo Rosselló.

Dennise traerá a la pantalla las vivencias que solía compartir con la audiencia de su blog en torno a la maternidad con su hijo, un adolescente de 14 años, pero ahora apoyadas con contenido informativo de profesionales en diversas áreas.

Sobre la apreciación de “seria” que tienen sus nuevas compañeras, dijo que espera no decepcionar, porque ella se define de otra manera.

“Hasta me da un poco de miedo de que me digan así, porque no estoy tan segura de que soy la más seria. Posiblemente soy la más tímida, eso sí. Ellas toda la vida han estado en el mundo del entretenimiento. Yo he tenido mi trayectoria más como periodista, o prensa escrita, programas de mucha seriedad, de análisis de informaicón, pero en mi vida personal, la gente que me conoce sabe que no soy Sonya, pero soy bastante divertida”.

PUBLICIDAD

Sonya es el “fosforito” del cuarteto. Controlar lo que haga de lunes a viernes en pantalla, será tarea difícil.

“Pero yo respeto a Dennise. Si me dice, ´Estate quietecita que mi mamá está viendo el programa´, yo me porto bien, pero la madre que me parió, que me conoce cómo soy yo, me dice, ´Sonya tú regresas a la televisión, demuestra que has madurado´, y yo ´Ay mama, qué me importa a mí si la gente piensa si maduré o no maduré'”.

Con esta apuesta de programación local, la otrora bailarina regresa la televisión tras su salida hace un año y medio de Lo sé todo.

Entre los segmentos que presentará habrá uno sobre sus rutinas mañaneras y otro dedicado a su pasión por las mascotas.

Melina León y Juliana Ortiz explorarán formalmente el terreno de la animación en televisión sin descartar ninguna de sus facetas naturales como son la música y el baile.

La intérprete de merengue y balada aprovechará para destacar historias de mujeres que han potenciado sus talentos a partir de este tiempo de crisis en Me re-invento.

“Soy pro mujer, me gusta hacer cosas para que las mujeres se sientan identificadas y podamos ayudarlas a crecer”, compartió la cantante.

La bailarina y coreógrafa, por su parte, continuará exponiendo su labor social con la comunidad correccional.

“No voy a dejar el arte y la cultura y mucho menos a una población que cambió mi vida. Ellos también van a ser parte del programa. Tenemos una sección que se llama Una segunda oportunidad, una sección de transformación donde vamos a estar hablando con diferentes personas que en la vida le ha tocado situaciones difíciles y que han podido rehabilitarse y tener una segunda oportunidad”, adelantó Juliana.