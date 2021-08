Están listos para volver a ser cómplices de quienes anhelan encontrar a su pareja soñada.

Los presentadores Rafael Araneda y Karina Banda manifestaron el júbilo de formar parte de una nueva temporada a partir de hoy del programa Enamorándonos (TeleOnce), que desde el 2019 promueve la intención de ayudar a interesados a encontrar a su alma gemela.

“Vienen novedades. Se suman nuevos amorosos, nuevas amorosas. Evidentemente, eso hace que vengan nuevos flechados y más fechadas y que los romances sean diferentes. Arrancamos con un compromiso importante, con una boda en la primera semana”, adelantó Araneda en entrevista telefónica junto a la animadora mexicana desde el estudio de grabación del programa.

“También hay un par de rupturas, muy triste, de parejas que nosotros pensábamos que andaban muy bien, pero hay dificultades”, añadió el presentador chileno sobre el espacio que se transmitirá de lunes a viernes a las 8:00 de la noche por dos horas.

Karina Banda, quien ya había tenido intervenciones en el espacio televisivo, se integra de manera oficial luego de que la presentadora mexicana Ana Patricia anunciara en abril su retiro temporal de la televisión, y cesara funciones en junio.

“El programa me encanta. Es que todos los días es algo diferente. Hay de todo. De repente, vas a estar carcajeando porque se presenta una situación que Rafa muy inteligentemente sabe sacarle provecho, porque a él le encanta hacer a reír. Pero también habrá momentos en los que vas a llorar. Nos ha pasado a todos los que vemos el programa, nos reímos, lloramos y siento que ha gustado mucho y nos tiene pegados en la televisión porque es como una novela, cada quien trae su propia historia”, describió la exreportera de El Gordo y La Flaca. “Antes me tocaba meterme en la vida privada de los famosos, pero ahora es en la vida de los amorosos y flechados. Entonces, eso es lo que más nos divierte, la emoción de qué va a pasar”.

Al hablar de la dinámica del programa, Araneda confesó que presenciar el rechazo de los candidatos no se trata de tarea sencilla.

“Hay ‘no’ que son más duros. Hay ‘no’ que son esperados, hay ‘no’ que son sorpresivos, y hay ‘no’ que se agradecen. Pero también hay veces en que tú puedes tener la ilusión, pero resulta que ves a la persona y te das cuenta de que el filtro de Instagram todo lo puede y no es la persona de la que te enamoraste en la pantalla, porque es distinta, o no es tan simpática, y ese ‘no’ se agradece”, afirmó. “En el fondo a veces me siento mal porque veo la tristeza en algunas personas, pero en otras son una liberación”, agregó sobre la posibilidad a la que se exponen los candidatos, que como requisito deben ser mayor de edad, solteros “y con el deseo de encontrar el amor en un programa de televisión”.

Con opiniones divididas

A la pregunta de si alguno se daría la oportunidad de buscar el amor en un programa televisivo, de estar solteros, los presentadores confesaron criterios diferentes.

“Yo sí lo haría”, expresó Karina, esposa del actor y cantante Carlos Ponce, quien confesó que en una ocasión intentó encontrar pareja a través de una plataforma digital de citas. “Una vez sí me metí. Hice un date (cita). Él era muy bueno, pero no, la verdad. Era un suizo y yo necesitaba un latino”, reveló entre risas, y sustentó su opinión.

“Hoy día es complicado encontrar pareja. Por ejemplo, si eres un hombre o una mujer que todo el tiempo estás trabajando, que nunca sales, ¿dónde vas a conocer a una persona? Uno para eso busca opciones, y Enamorándonos es una muy buena opción, sobre todo ahora con la pandemia, que muchos lugares están cerrados”.

De paso, la comunicadora habló sobre la química que la une a su pareja. “Carlos siempre me ha dicho ‘tú no busques tu felicidad en mí. Busca tu felicidad en ti. No necesitas de alguien más para ser feliz’. Pero la verdad es que él me hace feliz todos los días. Todo el tiempo me hace reír. Me encanta su sentido del humor, y es muy paciente”.

Por su parte el presentador, confesó que la dinámica que promueve el show para encontrar pareja es una que no intentaría.

“No podría hacerlo. Yo admiro a los flechados, a esas personas que están esperando días, las horas, el momento de conocer a esa mujer, a ese hombre que vieron a través de la pantalla de Enamorándonos, y sintieron alguna atracción. Los observo detrás del estudio, y veo nervios, ansiedad, y los aplaudo por tener la valentía extraordinaria. Yo no podría exponerme, además, a un ‘no’, a un rechazo televisado. Es duro. Es para valientes”, enfatizó Araneda, casado hace 21 años con la presentadora chilena Marcela Vacarezza.

“Toda persona, yo, ella, cualquiera, pasamos por momentos positivos, negativos, y a veces hay desencuentros como en toda pareja. Pero cuando tú tienes un proyecto que está sobre el ego, del mío, del de ella, y eso se llama familia, creo que esa es nuestra clave”, dijo sobre su unión.