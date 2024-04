El dúo de puertorriqueñas que participan de la cuarta temporada de La casa de los famosos, Maripily Rivera y Patricia Corcino, tuvieron hoy una tensa conversación en la cocina del reality que de seguro tendrá repercusiones en la convivencia.

El intercambio verbal surgió temprano en la mañana en el área de la cocina, mientras Patricia preparaba algo de comer y Maripily se maquillaba, según vídeos publicados en las redes sociales de la cobertura streaming 24/7 del reality show y a horas de que el “Huracán Boricua” dejara las puertas abiertas a un regreso de lleno al “Cuarto Tierra”.

Patricia debió haberse mantenido neutral anoche ante el conflicto entre Maripily y el cuarto fuego. Sin embargo, prefirió estar del lado de unas personas que conoció hace unas semanas y no de su compatriota. #LCDLF4 pic.twitter.com/hgSR9XSW2Z — El Desmadre (@15_lmendez) April 10, 2024

“Si te pones a hablar a las cámaras de mí, yo también lo voy a hacer. Yo espero que no te pongas a estar hablando de mi porque Puerto Rico lo va a ver y no te van a apoyar y van a decir que viniste aquí a traicionar”, expresaba Maripily.

“Yo hago lo que yo quiera mi vida”, le respondía Corcino, habitante del “Cuarto Fuego”.

Maripily: “Es una pena porque yo a ti también te he apoyado, te he defendido de la misma manera, agradecida, ok. Nunca he tenido un problema contigo.

Patricia: “Las cosas no se tergiversan, mucho menos conmigo”

Más tarde, en otro clip del 24/7, Patricia habla con el actor Paulo Quevedo de lo ocurrido en la cocina con Maripily.

“Yo sé que ella en algún momento va a saltar y puede que hasta me agreda pero que lo haga, va a ir sancionada y va pa’ fuera, es lo que es. Yo no voy a empezar a comportarme como ella ni tampoco voy a dejar mis rutinas, esta es mi casa igual. Y yo voy a seguir haciendo mis cosas, yo no tengo porque cambiar mi rutina porque una persona no entienda. Por eso me levanté hoy temprano hice todo igual Y tengo derecho si no quiero a no hablarte, da igual. ¿Que tú quieres pensar que tengo actitud?, pues bueno ese es tu problema no el mío”, le dijo Corcino.

#LCDLF4



Al parecer está mañana Maripily se levantó como lo hacia semanas atras y atacó feamente a Patricia, se le acercó de más y le prohibió que hablase a las cámaras .👀 pic.twitter.com/qhOBSHc028 — Locura (@Locura__) April 10, 2024

Este roce entre ambas se da a exactamente dos semanas de Maripily haber ganado la prueba de líder y haber escogido a Patricia como su compañera de suite.

“Voy a subir, porque esto se lo dedico a Puerto Rico y pues me tengo que llevar a una boricua que llegó hace poco, que me ha apoyado y se merece estar dos boricuas en una suite, que somos calientes, fuertes, poderosas”, manifestó en aquella ocasión.