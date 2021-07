Lo primero que le dijo el experimentado periodista Enrique “Kike” Cruz al presidente de TeleOnce, Lenard Liberman, fue que no quería trabajar. Hace tres años se retiró como Jefe del Departamento de Noticias de Wapa, después de cuatro décadas, y estaba disfrutando de su tiempo como profesor universitario y, entre otros pasatiempos, cumpliéndose el sueño de aprender a manejar la madera.

El dueño de Liberman Media Group, insistió. “¿Qué tengo que hacer para que vengas a trabajar conmigo?”.

A lo que él le reiteró, “nada, porque yo no quiero trabajar”.

La negociación prosperó. Kike Cruz aceptó un contrato como asesor y desde entonces trabaja de lleno en el diseño y montaje del nuevo espacio informativo “Las Noticias”, que hoy, martes, fue presentado formalmente a la prensa local.

Será un equipo combinado de periodistas con amplia trayectoria y otros jóvenes -de “sangre nueva”, como les llamó Margarita Aponte en la conferencia de prensa-, que trabajarán bajo la dirección de Cruz, por algún tiempo, y de la vicepresidenta de noticias, Jenny Suárez.

“Para mí en esta etapa de mi carrera es bien significativo y muy emocionante poder formar el grupo de gente que va a participar en este proyecto tan esperado”, expresó. “Los medios de comunicación en Puerto Rico necesitan expandirse, necesitan crecer. Me encantaría poderle dar más trabajo a más personas de las que contratamos en este momento. Mi gran ambición es poder seguir abriendo talleres, que los talleres sigan creciendo, que los talleres sigan mejorando; la competencia siempre es buena, eso ayuda a todo el mundo, creo mucho en eso, y estamos bien esperanzados de que este nuevo taller que se abre aquí en TeleOnce sea aceptado por el público de la forma que esperamos”.

Manuel Crespo, Jamiebeth Gonzalez, Shirlyan Rodriguez, Elsa Velazquez, Tatiana Ortiz, Ricardo Curras, Deborah Martorell, Nuria Sebazco, Luisa Benitez, Orlando Cruz y Luis Joel Aymat, integran el equipo, además de Celimar Adames y Amanda Ramírez. ( XAVIER GARCIA )

Confesó que cuando comenzó en TeleOnce, después de desarrollar su carrera como reportero y eventualmente como director en las ediciones de “Noticentro” en Wapa, se sintió raro por el respeto que tiene hacia su antiguo canal y sus compañeros, incluidos los de Telemundo.

Como visionario de los medios de comunicación reconoce que el periodismo que ejerció era uno muy estático en comparación con el dinamismo de la actualidad.

“El periodismo de ahora requiere mucho más esfuerzo a pesar de que hay un desarrollo tecnológico increíble, en mi época ni existía nada de esto, aún así el desarrollo tecnológico lo que ha hecho es apoyar ese gran dinamismo que tienen los talentos jóvenes, lo que ha hecho es sofisticar más el medio”, expuso Cruz, quien reconoció a los profesionales que fundaron el concepto de “Las Noticias” en 1986, especialmente a quien fue la vicepresidente de noticias, Linda Hernández.

A la par con este nuevo reto periodístico, está recopilando sus memorias en la televisión para la publicación de un libro.

“Últimamente he comenzado de nuevo con el proyecto y estoy haciendo una especie de memorias, pero a la misma vez quiero que tenga algo didáctico. Quiero contribuir en algo a que las futuras generaciones de periodistas de televisión puedan aprender de mis experiencias en el medio, y eso es lo que estoy trabajando”, anticipó.

Con un enfoque humano

“Las Noticias” tendrá tres ediciones diarias (3:55pm, 4:55pm y 10:00pm) con los periodistas Celimar Adames y Ricardo Currás como figuras anclas, y la meteoróloga Deborah Martorell en la dirección de los temas climatológicos. El equipo de reporteros lo integran Tatiana Ortiz, Nuria Sebazco, Joel Aymat Cancel, Orlando Cruz, Manuel Crespo, Elsa Velázquez, Luisa Benítez, Jamiebeth González, Shirlyan Rodríguez y desde la zona oeste de la Isla, Amanda Ramírez.

Todos trabajarán las informaciones con un enfoque de interés humano, informó la vicepresidenta de noticias, Jenny Suárez.

“Toda noticia, no importa de donde venga, sea de Capitolio, sea de donde venga, tiene su lado humano, nos afecta de una forma u otra y es buscar eso, cómo esto me va a afectar a mí, cómo va a afectar a la persona que quiero y eso es lo que queremos hacer”, afirmó la periodista. “Ya no son las noticias frías y tradicionales de hace 20 años, siempre la gente va a querer ver el lado humano de los mismos reporteros, y van a querer que los reporteros estén con ellos en algún problema que tengan”, sostuvo.

La periodista Jenny Suárez es la vicepresidenta de noticias. ( XAVIER GARCIA )

Lo que se verá en pantalla a partir del lunes, 12 de julio, será “distinto” a lo visto en la competencia que representan “Telenoticias”, de Telemundo, y “Noticentro”, de Wapa.

“Eso es una cosa a la que le hemos estado dando cabeza por mucho tiempo y tengo a los profesionales adecuados para eso. Tenemos un seleccionado de aquellos que definitivamente sabemos que tienen esa calidad humana, otros que sabemos que tienen esa calidad investigativa, y pues los muchachos jóvenes, que sabemos que van a poder correr, tener la inmediatez, sin perder la calidad humana que se necesita en esto”, puntualizó.