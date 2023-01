Lo que se venía rumorando ya es un hecho, el locutor Roque José Gallart, mejor conocido como “Rocky The Kid” ya no estará más en el programa “El poder del pueblo” que transmite TeleOnce

Fue ayer en el programa de “La Comay” donde Rocky reveló los detalles de su renuncia en las que establece algunos problemas de salud y que estaba trabajando muchos horas diarias y no tenía tiempo para compartir con su familia.

“Pensaba que podía hacer el trabajo... yo me levanto todos los días a las 4:45 a.m. y acababa a las 4:00 p.m. en El Poder del Pueblo con más de 12 horas consecutivas y luego tenía un espacio para rellenar y buscar los hijos a la escuela, pero cuando ellos me dicen ‘Papá quiero hacer esto o lo otro’ yo no tengo energías. Además he tenido que visitar a mis médicos porque tengo esta área (hombros y cuello) con un dolor que me sube a la cabeza y los médicos dicen que es acumulación de estrés”, reveló el locutor radial.

Rocky agradeció al productor Cristóbal Ramos y al presidente de Liberman Media Group, Lenard Liberman por la oportunidad de trabajo que le dio en el espacio que compartía con Shalimar Rivera, Carlisa Colón y el comentarista político Ángel “Gary” Rodríguez.