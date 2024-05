“Para nosotros, Maripily ya ganó. Ahora hay que llevarla a que gane el premio y eso se hará con votos”, así se expresó el asesor de comunicaciones Carlos Bermúdez, quien lidera el equipo de apoyo de la modelo en “La casa de los famosos” y manifiesta la victoria del “Huracán categoría 10″ en la cuarta edición del “reality show”, que llegará a su fin hoy por Telemundo Puerto Rico.

El publicista aseguró la satisfacción que permea dentro del arduo esfuerzo de comunicación que se realizó durante la extensa estadía de la empresaria en el conocido “reality show”, donde conquistó corazones con su personalidad explosiva, sentido de humor sin complejos y bondad inigualable, transformando a muchos incluso a algunos de sus opositores -como el actor mexicano Alfredo Adame- en fanáticos del “Team Maripily”.

Igualmente, reveló que todavía le sorprende el ingenio que ha salido de sus compueblanos para apoyar a la ponceña en la competencia, desde honrar un plato de comida con su nombre, hasta estampar su imagen en lugares inesperados, como carros deportivos o en la espuma de una tasa de café.

“Las personas que hacen este ‘reality show’ nunca han visto esto. Nunca han visto a alguien que haga tanto contenido y que cambie libretos. Esto es un fenómeno, para ellos y para nosotros. Y los exparticipantes con los que he hablado me dicen que es titánico lo que ha hecho Maripily”, expresó Bermúdez en entrevista telefónica con Primera Hora.

El comunicador, quien se encuentra en México por compromisos relacionados al programa televisivo, aseguró que los recientes eventos que se han llevado para apoyar a la ponceña, que van desde los “viewing parties” en distintos necogios de la Isla, hasta las ofertas de varios establecimientos para apoyar a la compatriota, ha sido comidilla en el país azteca.

De hecho, Market Place en Hato Rey, lugar donde se han celebrado las pasadas victorias de la propietaria de Pompis Stores en sus nominaciones, se convertirá esta noche en el punto en que la boricua podrá ver desde la “casa”, por primera vez, el respaldo inmenso que ha recibido en los últimos 118 días.

“Cuando nos despedimos de ella desde el aeropuerto en enero lo hicimos con un grupo de plena y ella se puso la falda y todo, se sintió como una Miss Universo. Estaba fascinada y a dos días de comenzar el programa, le daba las gracias a las personas que le dijeron adiós. Ahora ella no se espera lo que viene cuando regrese, ese panorama cambió”, indicó el estratega, quien se prepara para recibir a la compatriota este jueves en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

De otro lado, Bermúdez destacó que mantener al público atento a los acontecimientos que vivía la puertorriqueña representó un reto al principio, especialmente con los cambios de dinámica que se daban en la producción de EndemolShine. Sin embargo, dijo que al contar con personas que conocen a fondo a la también animadora y modelo, la estrategia se desarrolló de manera orgánica: dejar que la misma María del Pilar Rivera Borrero demostrara quién es, sin pelos en la lengua.

“Yo conozco a Maripily hace 24 años y veía el programa y sabía cómo iba a reaccionar. Mucha gente, que ahora me alegra que lo entiendan, ahora la conocen bien. No sabían la calidad de persona que era, solo la conocían de su tiempo en “No te duermas” o cuando posteaba sus tacitas de café en la mañana. Muchos no conocían cuán explosiva podía ser, cuán buena podía ser; todas las cosas que hemos visto allí son como conocemos a Maripily. Maripily ha sido genuina”, expresó.

Vital el apoyo de su familia

Igualmente destacó que integrar a personas como su hijo José Antonio “Joe Joe” García, su hermano Gabriel y su papá Héctor fueron clave para el éxito que tuvo la borincana en pasadas semanas, cuando salió airosa de las noches de eliminación por siete ocasiones, deleitando a sus fans con sus icónicas bajadas por las escaleras del SUM, dando nacimiento a su apodo de “Huracán boricua”, así como la frase de “¡voto perdido!”.

De hecho, Bermúdez aseguró que la participación Joe Joe logró exponer en su mayor esplendor una de las cualidades más importantes de su amiga: su rol de madre.

“Maripily es una persona detallista, le emocionan los detalles. Cuando ella a entrar a la casa, me pidió -más allá de que la ayudara- que Joe Joe la apoyara públicamente porque él no iba a querer hacerlo, y no porque no quisiera apoyar a su mamá, sino porque él no le nacía eso”, reveló Bermúdez, exponiendo el carácter reservado del muchacho de 23 años, y la distancia que ha mantenido de la carrera de su progenitora.

Sin embargo, Joe Joe se ha salido de su zona de comodidad para realizar lo inesperado por su mamá.

“Una de las cosas que más va a agradecer Maripily es todo lo que su hijo ha hecho por ella, que no se lo esperaba jamás, y que la gente tenga una opinión de su hijo como la tienen ahora. Eso, para ella, será el mejor valor agregado que tendrá en la competencia, que se entere de todo lo que ha hecho su hijo y cómo han recibido al nene”, destacó.

De igual modo fueron de suma importancia la llamada telefónica con su padre Héctor Rivera luego de ganar uno de los retos y la videollamada con su hermano Gabriel, que luego de aconsejarla a seguir el camino que llevaba en la competencia le dijo que ya era en “Huracán latino”, en referencia a cómo había trascendido el apoyo hacia ella.

Si desea apoyar a Maripily en la noche final de “La casa de los famosos”, puede ejercer su voto, desde las 7:00 de la noche, accediendo al siguente enlace: https://www.telemundo.com/shows/lacasadelosfamosos/vota.