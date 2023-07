No presumo que soy gran cosa o que voy a tener una carrera por siempre, uno nunca sabe cuándo será la última montaña más alta de uno, cuándo será el último gran éxito, quién sabe. Pero hay gente que no se rinde y yo tampoco me rindo, digo, lo mejor me espera, ojalá. Y si Dios quiere esta película no será lo más alto de mi vida, pero sí algo que me lleve a otro nivel”