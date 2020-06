Las salas de Montehiedra Cinemas reabrieron esta tarde del jueves para un escaso público. Aunque se anticipó que la capacidad por sala sería estrictamnete limitada mientras se mantenga la pandemia de Covid-19, lo observado en la primera de las tres tandas que se ofrecerán por día, fue una presencia aún más mínima.

La venta de boletos comenzó en la noche de ayer, miércoles, a un ritmo “moderado”, indicó la relacionista de Caribbean Cinemas, Mayra Ramírez, vía mensaje de texto.

Además del cine en Montehiedra, abrieron las salas de Plaza Guaynabo, Plaza Carolina, Plaza del Caribe en Ponce y Western Plaza, en Mayagüez.

Para la semana del 25 de junio se contempla la apertura de otras salas en las zonas norte y este, adicionales en el área metropolitana, incluyendo Fine Arts Popular.

Las películas que se están presentando a precio especial y como reestrenos son: The Hunt, I Still Believe, Yerba Buena, Sonic the Hedgehog, Trolls World Tour, Despicable Me 2, Furious 7, Jurasic World, Bloodshot, The Invisible Man y Mission Impossible: Fallout.