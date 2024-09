La esposa de Melwin Cedeño, la exmodelo y actriz Phaedra Michalzik conmovió a los miles de televidentes que sintonizaban este miércoles una edición especial del programa “Pégate al Mediodía” en el que celebraban el quinceañero de la hija de la pareja, Ackerly Cedeño, quien es presentador del espacio televisivo.

Fue a través de un mensaje grabado que Phaedra pudo expresar todo el amor hacia su hija.

“Eres mi adoración y gracias a ti u a tu hermano siento el deseo de luchar día a día. Le doy gracias a Dios que me ha permitido verte crecer, convertirte en una jovencita amorosa, brillante, inteligente, dulce, pero, sobre todo, muy humilde. Me llena de orgullo y tranquilidad saber que eres resiliente, determinada, enfocada, responsable y que sobre todo tienes a Jesús en tu corazón”, comenzó diciendo la madre lo que provocó el llanto de Ackerly.

Phaedra también destacó la fortaleza de su hija.

“Admiro que eres una chica valiente y que no te dejas presionar por los demás. Me encanta que tienes carácter para cuando tienes que decir que no y sabiduría para cuando tienes que decir que sí. Así que mi cielo feliz cumpleaños y que Dios te siga bendiciendo. Te amo hasta el infinito y recuerda que mami está aquí, mami está aquí”, terminó diciendo la madre.

El espacio televisivo que se transmite por Wapa celebró por todo lo alto el quinceañero de Ackerly quien lleva varios años como presentadora del programa en el que también es conductor su padre, Melwin.

El hombre que le da vida al personaje Chevy no pudo aguantar las lágrimas al ver a su hija con su vestido de 15 años.