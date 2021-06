Sus aspiraciones se dividían entre ser arquitecta, diseñadora de interiores, modelo o reina de belleza. Pero la actuación jamás fue una opción. Ni siquiera llamaba su atención.

“Mi mamá siempre quería que yo fuera Miss Puerto Rico, y yo estaba empeñada en ser arquitecta”, dijo entre risas la actriz Essined Aponte, quien cobró notoriedad por su rol como “Aleysha” en la serie de Netflix Nicky Jam: El ganador, y quien está de paso por la Isla para promover la serie La reina de Indias y el conquistador, que comienza el próximo lunes a las 8:30 p.m. por TeleOnce.

Pero antes de sus logros, un camino de tropiezos la fue arrinconando hasta descubrir lo que en la actualidad es su mayor pasión profesional.

“Por un punto del IGS (índice de ingreso) no logré entrar a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, ¿puedes creerlo?”, afirmó sobre el resultado, que la llevó a comenzar estudios en el programa de diseño de interiores de la UPR, recinto de Carolina.

“En ese proceso, llega la musa de (el diseñador de moda) Carlos Alberto, que fue como mi primera aparición en una tarimita como modelo, complaciendo a mi mamá, y luego llega Nuestra Belleza Latina (NBL)”.

Su primer intento para competir en el reality de belleza fue en 2007. “Recuerdo que Osmel Sousa dijo ‘arréglate los dientes y regresa, esto no es un no, es un hasta luego, y no tienes la edad, tienes que cumplir 18’. Me pegó al ego horrible (ríe)”, confesó sobre la experiencia a sus 17 años. “Me sentí la más fea del mundo”.

La persistencia la llevó a volver en 2012, cuando logró entrar al cuadro de las 24 seleccionadas. Y fue en 2013 que figuró entre las 12 aspirantes. Aunque en el proceso de preparación los retos de actuación se le presentaron a la puerta en las dos ocasiones, no fue hasta la tercera que consideró comenzar a probar suerte en esta faceta tras los consejos de veteranos en la materia.

“Nunca le di importancia”, reiteró la artista natural de Guaynabo. “Actores como Alejandro Nones, Pedro Moreno, que venían ya con un bagaje en la televisión, los escuchaba hablar de su profesión y admiraba eso”.

Los consejos al ver su desempeño no tardaron en llegar, incluyendo la sugerencia de estudiar a nivel profesional.

“¡Yo ni sabía que se estudiaba la actuación!”, afirmó, y añadió que tras ser eliminada de la competencia de NBL, decidió audicionar para el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), en México, país donde se radicó.

La preparación le dio la oportunidad de trabajar en series como La rosa de Guadalupe, y en la telenovela Tres veces Ana, entre otras, pero fue su papel en la serie biográfica de Nicky Jam la que le dio mayor exposición a nivel internacional.

“Me cambió todo”, expresó con firmeza Yara Essined, su nombre real. “Fue la que hizo el cambio de las telenovelas a la parte de serie y cine, porque fue (filmada) en formato cinematográfico”, repasó. “Yo nunca había tratado escenas sin apuntador, no sabía cómo era ir de memoria al cien por ciento porque en Televisa se trabaja en otro formato”, reveló, y mencionó que las escenas de desnudo fueron las más difíciles. “También, volver a hacerme más chiquita, porque ya tenía 28 años y el personaje tenía 19”, detalló la actriz, quien trabajó como “Gabi” en uno de los episodios de la segunda temporada de la serie de Estados Unidos S.W.A.T.

Una historia de amor y traición

Hablar de su personaje de “Catalina” para La reina de Indias y el conquistador la llena de ilusión.

“Los jefes de Caracol Televisión (Colombia) llevaban tres meses buscando a la protagonista indígena. No daban con lo que querían. Pero yo pensaba que no me iban a elegir por ser boricua”, dijo Essined, cuyo nombre al revés hace referencia a Denisse, el de su madre.

“Es basada en hechos reales. Es de una indígena que raptan, en la historia real es desde muy chiquita, en la nuestra (la serie) es desde los 16 años. Es mestiza. La crían los españoles”, señaló sobre la trama que se desarrolla en la época de la colonización en Latinoamérica.

“Es una historia de amor, de conquista, de traición, de una mujer arrebatada de su inocencia, de sus raíces. Obligada a vivir en un mundo que no le pertenece pero al mismo tiempo ha aprendido de los dos mundos”, detalló sobre la producción que cuenta con el actor español Emmanuel Esparza como “Pedro de Heredia”, fundador de Cartagena, de quien busca venganza tras traicionar su pueblo y su corazón.

“‘Catalina llega con más fuerza a encontrarse con Pedro después de la traición y decir aquí estoy y ahora me toca hacerte lo que tú me hiciste a mí”, añadió sobre la producción de 60 capítulos que se transmitirá de lunes a viernes por espacio de hora y media a las 8:30 de la noche.

“El reto mayor fue la creación de mis personajes. ‘Catalina’ está con 16 años, con 25 y 35 años, llevar la transición con la madurez de cada etapa”, resaltó la actriz, quien compartió que realizó el papel sin maquillaje como parte del propósito de presentarla con la mayor naturalidad.