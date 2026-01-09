Así como hace nueve años las vidas de Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin y Gaten Matarazzo dieron un giro de 180 grados y pasaron del anonimato al estrellato, a fines de 2025, con el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things (Netflix), le tocó el turno a Jake Connelly.

Si bien en un primer momento su personaje, Derek Turnbow, se presentó como un niño molesto y maleducado que le hacía la vida imposible a Holly Wheeler (Nelly Fisher), terminó por convertirse en uno de los favoritos por su valentía, solidaridad, sentido del humor y memorables diálogos. ¿Todos recuerdan lo que le dijo a Henry Creel (Jame Campbell Bower) en el bosque, cierto?

A los 13 años es uno de los actores jóvenes del momento. Hizo su debut actoral en un comercial y, mientras todos pensaban que filmaba un documental sobre una marca de mayonesa, mantenía bajo siete llaves que en realidad vivía, temporariamente, en Hawkins durante la década del ochenta.

La historia de Connelly comienza en su Chicago natal, cuando un director buscaba a un niño con anteojos para una publicidad. Le preguntó a su amiga, la madre de Derek, si a él le gustaría actuar. Decidieron arriesgarse, se reunieron con una agencia de talentos, audicionó y quedó en un comercial de techos. Según el sitio IMDb en 2022 participó del cortometraje Between the Silence de Juan C. Linares y luego tuvo la oportunidad de probarse para una de las series más exitosas de la historia de Netflix.

“Fue una locura ver una audición así, porque nunca pensé que podría hacer algo tan grande. Pensamos ‘es Stranger Things, es algo enorme, probablemente no lo consigas, pero mejor intentarlo’”, dijo el actor en diálogo con Vulture. “Tuvimos un par de llamadas y les gusté para el papel. Escuché muchas historias sobre lo divertido que podría ser interpretar a un personaje malo, y me encantó poder ser alguien que no soy en absoluto”, aseguró.

Jake y su familia se enteraron de que consiguió el papel mientras estaban en el sótano de su casa de Chicago por una alerta de tornado. Sus agentes los llamaron y dijeron: “¡Jake, te vas a Hawkins!”. “Era un sueño hecho realidad para mí, porque mis padres, mi hermano y yo siempre veíamos un episodio antes de dormir”, sostuvo. Su primera experiencia en el set incluyó nervios, emoción, alegría (y tres paquetes de Doritos para su escena), todos esos sentimientos que se tienen cuando uno, literalmente, hace realidad su sueño. Las palabras de aliento del elenco original, muchos de los cuales tenían su misma edad cuando arrancaron la aventura, fueron claves para relajarlo y posicionarlo de otra manera en el rodaje.

“Durante uno de los primeros días de lectura de guion, Millie Bobby Brown me llamó a su tráiler. Mi madre no tenía ni idea de a dónde fui. Estuve con ella y su marido, Jake Bongiovi, simplemente charlando y relajándonos. Ella me dijo ‘todos teníamos tu edad cuando empezamos. Si alguna vez necesitás algo, podés llamarnos’“, reveló Connelly en diálogo con The Wrap. Asimismo, le contó a Vulture que Jamie Campbell Bower, uno de los actores con quien más tiempo pasó en pantalla, fue su mentor: “Una noche lo vimos sentado junto a un contenedor de basura afuera de nuestro hotel y nos acercamos a él. ‘¿Qué tal, Jamie?’. Y él dijo ‘Jake, tengo un consejo para vos: asegurate de mantener la cabeza fría y nunca dejes que toque las nubes’”.

La quinta temporada de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer se filmó en 2024 cuando Connelly tenía 11 años. Sin embargo, nadie sabía lo que pasaba en su vida cuando no estaba en la escuela y faltaba a las prácticas de fútbol americano. “Tuve que mantener el secreto por un año y medio. De hecho, tuve que decirle a todos que estaba en un documental de mayonesa”, reveló en The Tonight Show (NBC), el programa de Jimmy Fallon. ¿Por qué esa excusa? Porque, según él, nadie hace preguntas sobre un documental de mayonesa.

Cuando el mundo se enteró de que sería parte del final de Stranger Things, sus compañeros de la escuela, que le pedían selfies y autógrafos, empezaron a interrogarlo para que les diera algún spoiler. Incluso llegaron a ofrecerle dinero y hasta regalos adelantados de Navidad. Pero, él nunca cedió.

De hecho, llegaron a gritarle sus propias líneas en la escuela. En el cuarto episodio, cuando Derek se encuentra con Joyce (Winona Ryder), Robin (Maya Hawke) y Will (Noah Schnapp) e intenta escaparse, les dice: “S*** my fat one”, lo cual se traduciría como “chupa*** la col***”. “En algunas ocasiones la gente me grita, ‘ven a chupa*** la col*’ en los pasillos”, reveló. Aunque esto no suena nada bien, él aseguró que le pareció “divertido”.

A pesar de su juventud, su personaje tuvo varias líneas inapropiadas durante la temporada, las cuales no tardaron en convertirse en memes en las redes sociales. “Estaba muy agradecido de que mi madre no estuviera soplándome la nuca”, comentó entre risas.

Stranger Things le demandó ser niño y adulto al mismo tiempo, porque mientras filmaba en Georgia tenía que seguir con sus estudios. “Tuve que hacer la escuela adentro de una heladería, pero no podía tomar helado”, se quejó. Incluso vivió la experiencia completa y fue su propio doble de riesgo. Noah Schnapp contó en The Tonight Show que durante una escena tacleó a Connelly tan fuerte que lo dejó en el piso y con las rodillas ensangrentadas. Se quedó inmóvil, empezó a pedirle disculpas desesperadamente y hasta le ofreció invitarlo a comer. Sin embargo, la respuesta del niño de 11 años lo dejó atónito: “Está bien señor, me siento como Tom Cruise haciendo mis propias acrobacias”.

A lo largo de la temporada, su personaje pasó de ser “Derek el idiota” a “Derek el encantador”, de un niño cretino, egoísta y acosador, a uno valiente, simpático y con una filosa lengua. Su incorporación fue una bocanada de aire fresco y su evolución fue una de las cosas más interesantes de ver. Sus frases se convirtieron en memes, su look ochentoso de suéter rayado, chaleco, bermudas y zapatillas causó furor y su popularidad creció tanto que actualmente acumula 2.1 millones de seguidores en Instagram.

Aunque se desconoce cuáles serán sus próximos proyectos, por lo pronto el 12 de enero estrena en Netflix One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, un documental sobre él detrás de escena de la quinta temporada de la serie, en donde seguramente se lo podrá conocer un poquito más.