Maripily Rivera y su hijo Joel Antonio “Joe Joe” García Rivera no pudieron estar juntos por primera vez para celebrar el Día de las Madres, ya que la modelo y empresaria puertorriqueña se encuentra en México participando del reality show La casa de los famosos.

No obstante, el llamado “Huracán boricua” tuvo hoy la oportunidad de ver y escuchar a su hijo a través de un mensaje grabado que la producción del programa transmitió durante la gala del domingo.

“Es el primer Día de Madres que no vamos a pasar juntos. He visto cómo has luchado y has resistido, y nunca has dejado de ser tú. Te voy a estar esperando cuando salgas de la casa para darte muchos besitos y muchos abrazos y decirte lo mucho que te amo”, expresó Joe Joe en el vídeo, que más temprano había compartido en sus redes sociales.

Otra habitante que recibió un mensaje de sus hijas fue la actriz mexicana Geraldine Bazán. Mientras, Lupillo Rivera, Aleska Génesis, Alana Lliteras y José Reyes “La Melaza” pudieron ver y escuchar a sus progenitoras a través de un vídeo.