Para muchos, la idea de trabajar viendo películas y series suena como el empleo perfecto. Sin embargo, detrás de esa función en plataformas como Netflix existen roles especializados que requieren análisis, criterio editorial y manejo de datos, con salarios que pueden superar los $90,000 al año.

Uno de los puestos más conocidos es el de analista de contenido, también llamado tagger. Estos profesionales se encargan de visualizar producciones para clasificarlas mediante etiquetas que describen aspectos como género, tono, temas sensibles, elenco o tipo de narrativa. Su labor no es opinar, sino organizar el contenido para mejorar la experiencia del usuario y facilitar las recomendaciones dentro de la plataforma.

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Además de etiquetar, estos empleados pueden participar en procesos de análisis de datos, estrategias de contenido y la inclusión de advertencias relacionadas con violencia, lenguaje o consumo de sustancias.

En términos salariales, datos de Glassdoor a diciembre de 2025 sitúan el ingreso promedio anual en alrededor de $92,000, con rangos que van desde los $77,000 hasta los $111,000. Algunas vacantes han mostrado cifras más amplias —de $70,000 a $370,000— dependiendo del nivel del puesto y las responsabilidades.

Para acceder a estas posiciones, Netflix suele buscar candidatos con experiencia en redacción, edición, análisis de contenido o manejo de metadatos, así como un conocimiento sólido de cine y televisión.

Otro rol clave es el de estratega de clasificación (Ratings Policy Strategist), encargado de asignar clasificaciones por edad y advertencias conforme a estándares internacionales. Este puesto requiere al menos cinco años de experiencia en áreas como políticas públicas, operaciones legales o moderación de contenido, y ofrece salarios en rangos similares.

14 Fotos Están disponibles en múltiples plataformas de “streaming”.

Aunque algunos empleos dentro de la compañía pueden realizarse de forma remota, los roles de clasificación y análisis no siempre son completamente desde casa y pueden requerir condiciones específicas o presencia parcial.

Por otro lado, existen alternativas relacionadas como la subtitulación o closed captioning, que consiste en transcribir diálogos para hacerlos accesibles en pantalla. Estos trabajos suelen ofrecerse a través de plataformas externas como Rev o GoTranscript, y generan ingresos promedio de unos $20 por hora, según datos de ZipRecruiter.

Aunque todos estos trabajos giran en torno al entretenimiento, expertos coinciden en que no se trata simplemente de “ver series”, sino de analizarlas, clasificarlas y hacerlas accesibles para millones de usuarios en todo el mundo.