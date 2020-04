Miami. Zac Efron, Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale, los protagonistas de las tres películas de Disney Channel High School Musical, confirmaron que se reunirán para participar en el Disney Family Singalong, el especial musical que se transmitirá este jueves en EE.UU. (9:00 p.m., hora de Puerto Rico) a propósito de la cuarentena.

“¡VA A PASAR! Nos hemos reunido para una noche especial solo por ustedes. Gracias Kenny Ortega por proponerlo. Honestamente, lo único que quiero hacer ahora es darle a todos un poco de alegría” ante la pandemia del coronavirus, escribió Tisdale en su redes sociales.

En una entrevista con la publicación Deadline, el coreógrafo y director de las películas de High School Musical, Kenny Ortega explicó que “quería encontrar algo en lo que podía participar y fue increíble recibir la llamada de ABC para participar (en el especial de las canciones de Disney)”.

Desde entonces "me dio un motivo para levantarme en las mañanas. Me hizo sentir muy bien el tener la oportunidad de hacer algo así, es una medicina muy poderosa", añadió.

Según Ortega, Efron, Hudgens y Tisdale estarán acompañados por sus compañeros Corbin Bleu, Monique Coleman y Lucas Grabeel y juntos cantarán, cada uno desde sus casas, We’re All In This Together, el tema emblemático de la primera película.

High School Musical se convirtió en un fenómeno mundial en enero de 2006, cuando los actores protagonizaron la historia inspirada en Romeo y Julieta, pero asentada en una secundaria estadounidense conocida como East High School.

We’re All In This Together se ha convertido en una especie de himno entre los trabajadores de salud de Estados Unidos, que se han grabado cantándola y haciendo coreografías en las redes sociales.

Tisdale y Hudgens se sumaron al movimiento, publicando vídeos en TikTok en los que se veían cantando la canción mientras bailaban la coreografía de la película.

Según Ortega, el último en decir que sí fue Efron, quien se habría decidido hace pocas horas.

Otros artistas que participarán en la edición de Disney Family Singalong de Estados Unidos son Christina Aguilera, Michael Bublé, Kristin Chenoweth, Auli’i Cravalho, Amber Riley, John Stamos, Ariana Grande, Demi Lovato, Alan Menken, Elle Fanning, Josh Groban, Darren Criss y Tori Kelly, entre otros.

Durante el recital, que se transmitirá por la cadena ABC, propiedad de la corporación Disney, James Monroe Iglehart y la compañía de teatro que participa en la versión de Broadway de la película Aladdin también se reunirá para cantar Friend Like Me.

Ricardo Montaner será el anfitrión del especial de Disney para Latinoamérica. (EFEI0499)

Paralelamente, todos los canales de Disney en América Latina, desde Disney Channel, pasando por ESPN y FOX, se unirán en su propia transmisión en el resto del continente. El cantante argentino-venezolano Ricardo Montaner será el anfitrión de la versión latinoamericana, en la que participarán, también desde sus hogares, estrellas como Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Mau y Ricky, Danna Paola, Tini, Sebastián Yatra, Maluma, Reik, y Sofía Reyes, entre otros.