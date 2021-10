Posicionarse en el mundo de Hollywood no debe ser tarea sencilla. Por eso, muchos actores y actrices cuyos nombres pueden resultar un tanto difíciles de ser recordados, optan por cambiárselo por uno con acento anglosajón y fácil pronunciar.

Si bien la práctica comenzó desde los orígenes del séptimo arte e incluye a destacadas figuras como Marilyn Monroe, Judy Garland o Sophia Loren (por citar solo algunas), a lo largo de los años otras estrellas recurrieron a esta práctica de utilizar un nombre corto.

Los nombres de los famosos que recurrieron a esta medida pueden resultar innumerables, ya que están los que solo se cambiaron el apellido, los que modificaron su nombre y hasta quienes simplemente borraron por completo su identidad de los sets de grabación. El único fin es que sus fanáticos los recuerden con facilidad.

Ben Kingsley

Aunque resulte increíble, el actor británico de 77 años ganador de un premio Oscar, se llama Krishna Pandit Bhanji. En sus años de extensa trayectoria, Sir Ben Kingsley se puso en la piel de Gandhi, fue el protagonista de Dali Land, en donde interpreta al pintor español y ahora tendrá una participación en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. El actor Ben Kingsley formó parte de la Brit Week; nació en Inglaterra y hoy es uno de los actores más queridos en Hollywood.

Winona Ryder

Nacida en Minnesota, Estados Unidos, su verdadero nombre es Winona Laura Horowitz, aunque sus más allegados le llaman Noni. Se dice que adoptó el apellido Ryder del músico Mitch Ryder, uno de los favoritos de su familia. La actriz, que se convirtió en una de las figuras de Stranger Things, alcanzó el éxito cinematográfico a finales de la década de los 80 y a comienzos de los 90 con las películas Bitelchus, Gran Bola De Fuego y Drácula. Fue nominada al Oscar como mejor actriz secundaria por La Edad De La Inocencia y como mejor actriz principal por Mujercitas. Winona Ryder es Joyce en la adictiva ficción Stranger Things.

Nicolas Cage

Es uno de los más queridos actores de Hollywood y ganador de un Oscar, un Globo de Oro y un premio SAG por su actuación en Leaving Las Vegas. Y aunque parezca mentira, s u verdadero nombre es Nicholas Kim Coppola y es sobrino del reconocido guionista, productor y director de cine Francis Ford Coppola. Pese a que el apellido de la familia hubiese significado un plus a la hora de posicionarse en el mundo del séptimo arte, él decidió cambiarlo por uno fácil de recordar y no cargar con el peso de lo que significaba llevar el de nacimiento. El nuevo apellido lo extrajo de los cómics de Marvel , del personaje llamado Luke Cage, también conocido como Power Man. El actor es sobrino de un reconocido guionista de Hollywood, pero aún así decidió llevar un apellido sacado de una revista de comics.

Natalie Portman

La actriz de 40 años es muy popular alrededor del mundo. Nacida en Jerusalén, Israel, se mudó desde muy pequeña a Estados Unidos junto a su familia. Su nombre real es Neta-Lee Hershlag. Llegó al mundo artístico como modelo, pero con el paso de los años se ganó un lugar en la pantalla grande con decenas de películas. Una de las que la consagró fue El Cisne Negro de Darren Aronosfsky. Es una de las pocas artistas que ganó los cuatro premios más importantes del cine por una misma película: un Óscar, los BAFTA, los Golden Globes y los SAG Awards. En 2003 se recibió de psicóloga en la Universidad de Harvard. Portman se hizo conocida a nivel mundial por su papel en El Cisne Negro.

Vin Diesel

El actor comenzó su carrera cinematográfica como director, guionista y actor allá por los 90. Su verdadero nombre es Mark Sinclair Vincent. Empezó desde muy pequeño a actuar en producciones teatrales, a las que fue impulsado por su padrastro, quien era profesor de interpretación y lo invitaba a incursionar en ese mundo. Se hizo conocido por su interpretación de Dominic Toretto en la saga cinematográfica The Fast and the Furious (Rápidos y furiosos) y por el papel de Richard B. Riddick en la trilogía Las Crónicas de Riddick. Vin Diesel se metió al mundo de la actuación motivado por su padrastro en los años 90.