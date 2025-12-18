La película animada “David” llega a las salas de cine de Puerto Rico para ofrecer una experiencia emocionante y llena de significado, diseñada para que la familia la disfrute junta. Se trata de una propuesta visualmente impresionante que combina música, acción y una narrativa inspiradora.

El filme sigue la historia de un joven pastor que, impulsado por su fe y por un profundo sentido de propósito, se enfrenta a desafíos que parecen imposibles. Su valentía y determinación lo llevan a descubrir que la verdadera fuerza no depende del poder, la posición ni las circunstancias, sino del carácter, la convicción y el corazón. La película mezcla momentos emotivos, secuencias musicales memorables y humor, entregando una producción que cautiva tanto a niños como a adultos.

Clasificada PG, la película fue dirigida por Phil Cunningham y Brent Dawes, con un guion desarrollado por Brent Dawes, Kyle Portbury y Sam Wilson. La música juega un rol esencial en la narrativa, con una banda sonora compuesta por Joseph Trapanese y canciones originales de Molly Kestner, Brock Monroe, Marty Goetz, Misha Goetz, Rhyan Shirley y Chad Carouthers, quienes aportan una propuesta musical que complementa la emotividad y el dinamismo de la historia. La producción estuvo a cargo de 2521 Entertainment, Sunrise Animation Studios y Slingshot Productions y la distribución por Angel Studios.