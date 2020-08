(The Associated Press)

Basada o, más bien, inspirada en la verdadera historia de un gorila en cautiverio, la cinta The One and Only Ivan, que estrena mañana en Disney+, debe escoger entre ser una propuesta familiar segura al estilo de Disney o un drama sobre derechos de animales.

La segunda opción, explorada solo superficialmente, habría resultado en una película más interesante que la que llega a la plataforma de streaming. Como cinta familiar, The One and Only Ivan cuenta con los elementos necesarios para entretener a los pequeños.

El ganador del Oscar, Sam Rockwell, da vida con su voz a Ivan, un gorila que ha pasado la mayor parte de su vida encerrado en un centro comercial como parte de una alineación de entretenimiento para las familias. Se trata de una adaptación de la popular novela ilustrada de K.A. Applegate, que a pesar de haber estado destinada a la pantalla grande, encuentra un hogar más adecuado en esta plataforma.

Dirigida por Thea Sharrock (Me Before You), The One and Only Ivan es de esas raras propuestas de Disney que no es una adaptación de alguna de sus propiedades animadas ni una nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel. En esencia, la película pertenece a una categoría de cine casi extinta dentro de la casa del ratón, que en los últimos años ha dirigido todos sus esfuerzos al blockbuster o evento cinematográfico.

En una plataforma como Disney+, esta película ha de encontrar una audiencia que no habría sentido la urgencia de ir al cine a verla, aún con un impresionante elenco en el que resaltan estrellas como Angelina Jolie, Bryan Cranston, Danny DeVito y Chaka Khan, entre otros.

Cranston encabeza el elenco de humanos como Mack, el dueño del pequeño circo donde están Ivan y otros animales, que cada vez atrae menos espectadores. Como uno de los pocos humanos en la historia, Cranston tiene tal vez uno de los retos más grandes del elenco. Su personaje, aunque no es enteramente antagonista, debe balancearse entre buenas intenciones y malas decisiones. El crédito cae enteramente sobre el actor, quien con su carisma evita borrar por completo la línea que lo separa de ser el villano de una película familiar.

Aparte de esto, The One and Only Ivan carece de la magia que caracteriza no solo el libro original, sino que también suele estar relacionada con las películas familiares de Walt Disney Studios. Se trata del raro decrecimiento en escala y ambición de una compañía que suele apuntar más alto que lo que la directora y el escritor Mike White habrían proyectado para esta historia. Sus libertades creativas (basada en la novela) no le hacen total justicia a la verdadera historia de Ivan, cuya lucha por ser libre fue más seria y compleja de lo que la película presenta.

Al final del día, una plataforma de streaming como Disney+ termina siendo el lugar perfecto para una película de este tamaño, donde seguramente encontrará la audiencia que habría sido elusiva en la pantalla grande.