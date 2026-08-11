Este próximo 1ro de octubre estrenará en cines la muy esperada adaptación de la exitosa novela de Colleen Hoover “It Ends with Us”, titulada “Verity”.

Este thriller psicológico seductor sigue a la reconocida autora “Verity Crawford”, protagonizada por Anne Hathaway, y a “Lowen Ashleigh”, protagonizada por Dakota Johnson, una escritora con dificultades que se muda a la remota finca de los “Crawford” para escribir para “Verity”.

Luego de que “Lowen” descubre lo que parecen ser las escalofriantes notas autobiográficas de “Verity”, se enfrenta a las inquietantes y retorcidas confesiones sobre el esposo de “Verity”, “Jeremy”, protagonizado por Josh Hartnett, y le resulta difícil separar la ficción de la realidad, la manipulación de la atracción y la oportunidad de la obsesión.

Poster de la película "Verity". ( Suministrada )

Dirigida por Michael Showalter (“The Idea of You”) y escrita por Nick Antosca (“Cape Fear”), esta cinta promete ser la próxima propuesta escandalosa que atrapará a los fanáticos del suspenso y el drama.