Estrena “trailer” y póster de “Verity”, nuevo filme de Anne Hathaway
La película está basada en la exitosa novela “It Ends with Us”, de Colleen Hoover.
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Este próximo 1ro de octubre estrenará en cines la muy esperada adaptación de la exitosa novela de Colleen Hoover “It Ends with Us”, titulada “Verity”.
Este thriller psicológico seductor sigue a la reconocida autora “Verity Crawford”, protagonizada por Anne Hathaway, y a “Lowen Ashleigh”, protagonizada por Dakota Johnson, una escritora con dificultades que se muda a la remota finca de los “Crawford” para escribir para “Verity”.
Luego de que “Lowen” descubre lo que parecen ser las escalofriantes notas autobiográficas de “Verity”, se enfrenta a las inquietantes y retorcidas confesiones sobre el esposo de “Verity”, “Jeremy”, protagonizado por Josh Hartnett, y le resulta difícil separar la ficción de la realidad, la manipulación de la atracción y la oportunidad de la obsesión.
Dirigida por Michael Showalter (“The Idea of You”) y escrita por Nick Antosca (“Cape Fear”), esta cinta promete ser la próxima propuesta escandalosa que atrapará a los fanáticos del suspenso y el drama.