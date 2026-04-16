Esta semana, el cine boricua continúa expandiendo sus horizontes dentro de la ciencia ficción, género narrativo que no le ha sido muy amable en el pasado.

Algunos argumentan que esto se debe a la poca audiencia que existe en la Isla para este tipo de cine, mientras otros señalan que simplemente se debe al pobre desarrollo de los proyectos en sí. Entiendo que existe una realidad dentro de ambos puntos de vista, pero sea como sea, estas cintas continúan probando ser un gran riesgo en la industria local.

¿Podrá existir algún día una película puertorriqueña de ciencia ficción que se merezca su espacio? Sin duda alguna “Borealis” dará su mejor intento.

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La trama sigue a un grupo de puertorriqueños que luego de que una ráfaga solar cubriera el planeta, despiertan sin memoria dentro de una panadería. Allí comienza una búsqueda frenética por la verdad que los llevará a cuestionarse su realidad y a tener que sobrevivir en un mundo que ya no tiene reglas.

Ciertamente, “Borealis” cuenta con una premisa interesante. En ocasiones, incluso, nos da señales del tipo de historia que intentaba ser, proveyendo secuencias y momentos alarmantes y cargados de suspenso e intriga que llaman la curiosidad. Sin embargo, la trama busca explorar demasiados problemas para el poco tiempo que tiene, por lo que no logra desarrollar efectivamente ninguno.

Al inicio, la cinta toma mucho tiempo para introducir a los personajes y sus circunstancias para luego llevarlos a encontrarse con el villano principal de la historia durante su segundo acto, lo cual es muy tarde para hacer algo substancial.

Por otro lado, siento que “Borealis” no aprovecha al máximo su problema inicial: el misterio de la aurora borealis mundial es interesante y digno de explorar a profundidad, moviendo a uno o más de los personajes a indagar el por qué de la situación y cómo, tal vez, pueden arreglarlo. En cambio, la cinta opta por enfocarse principalmente en los problemas individuales de los personajes, algo para lo que las series de ciencia ficción tienen tiempo, pero que en este caso debió haber sido secundario.

Una de las mejores cosas del filme son sus personajes, aunque no todos, y quienes los interpretan. Gretza Merced Cruz (“Hasta que la celda nos separe”) y Jorge Alberti (“La bella y las bestias”) lideran el elenco con los personajes principales y ambos hacen muy buen trabajo.

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Merced Cruz nos regala una interpretación trágica, pero dulce como “Thalía”, una madre que lucha con la adicción mientras busca a su hija en una realidad que la percibe como indigna e incapaz de protegerla. Alberti hace uno de los trabajos más intensos de este proyecto como “Cano”, dando lo mejor de sí en un papel que está pobremente escrito, pues el libreto trata de hacer pasar a una persona ineficaz y crédula por una amable o tierna.

Una de las mejores actuaciones en “Borealis” es la de Néstor Rodulfo (“Erase una vez en el Caribe”), quien interpreta a “Pagán”, un tipo de persona que todos conocemos o del que hemos escuchado llevada a su máxima y más frustrante expresión. Rodulfo provee una actuación cruda y perversa en la cual continúa demostrando su calibre artístico.

Omar Torres Molina (“Los reyes de la salsa”), de igual forma, hace un sólido trabajo como “Cisco”, un villano un tanto caricaturesco pero que está enraizado en personalidades que hemos visto en el mundo del crimen a través de los años, lo cual lo hizo sentir creíble y peligroso.

Al mando de “Borealis” está Hexian Robles en su primer largometraje como director y coescritor. No hay duda que Robles tiene buenos instintos, pero se limita a sí mismo visualmente con una cinematografía mayormente opaca y poco interesante. Además, se pudo haber beneficiado de filmar escenas de acción más interesantes y elaboradas que movieran el flujo de la historia y para las que notablemente hay espacio de colocación pero nunca llegan a suceder.

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Por lo general, “Borealis” es una bolsa mixta, pero cuenta con momentos y actuaciones lo suficientemente interesantes como para ir a verla en la pantalla grande. No concluiría que es un paso adelante para el género de la ciencia ficción en la industria local, pero tampoco es un paso atrás, lo cual supongo que es progreso.

Disponible ya en cines.