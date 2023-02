Nueva York. “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” se estrenó con 104 millones de dólares en ventas de boletos en Estados Unidos y Canadá, según estimaciones de los estudios el domingo, superando fácilmente los debuts en taquilla de las dos películas anteriores del hombre hormiga.

“Quantumania”, de The Walt Disney Co., agregó otros 121.3 millones de dólares en el extranjero para darle al héroe diminuto un lanzamiento global de $225 millones.

Protagonizada por Paul Rudd como Ant-Man, Evangeline Lilly como Wasp y Jonathan Majors como Kang the Conqueror, tiene una calificación de 48% en Rotten Tomatoes.

El primer “Ant-Man” se estrenó con 57,2 millones de dólares a nivel nacional en 2015, el lanzamiento más pequeño para cualquier película de Marvel Cinematic Universe.

Ingresos estimados de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore.

1. “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, 104 millones de dólares.

2. “Avatar: The Way of Water”, 6.1 millones.

3. “Magic Mike’s Last Dance”, 5.5 millones.

4. “Puss in Boots: The Last Wish”, 5.3 millones.

5. “Knock at the Cabin”, 3.9 millones.

6. “80 for Brady”, 3.6 millones.

7. “Titanic”, 2.3 millones.

8. “Marlowe”, 1.9 millones.

9. “Missing”, 1.7 millones.

10. “A Man Called Otto”, 1.6 millones.