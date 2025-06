Cuando era un niño recuerdo haber disfrutado de cintas animadas de distintos estudios que no tenían miedo de explorar temáticas o situaciones oscuras que coqueteaban con salirse del género familiar. Proyectos como “Coraline”, “Monster House”, “Pinocchio” e incluso la primera parte de “Toy Story” se sentían como verdaderas aventuras porque en algún momento sus personajes se encontraban en verdadero peligro o enfrentaban lugares tenebrosos.

A diferencia de las películas animadas modernas, las cuales enfocan su narrativa principalmente en aspectos emocionales (algo que no es necesariamente malo), la nueva entrega de Pixar, “Elio”, no tiene miedo de ser atrevida.

La historia sigue a un joven fanático del espacio quien luego de sufrir una tragedia familiar se siente solo en el universo. Cuando Elio hace contacto con vida extraterrestre debe trabajar para entablar amistad, navegar una crisis intergaláctica y de alguna manera descubrir quién está destinado a ser.

PUBLICIDAD

Este proyecto hace un excelente trabajo balanceando su exploración de una historia que tiene un gran peso emocional del tipo que sólo Pixar sabe presentar y al mismo tiempo no perder el enfoque en su aventura espacial.

El diseño de los alienígenas fue una de mis partes favoritas, ya que son bastante diferentes a lo que usualmente vemos en este género. Casi se ven como si sus formas hubiesen sido imaginadas por un niño, pero con la funcionalidad creativa de un animador, lo que los hace uno de los elementos más visualmente interesantes del filme.

De igual forma, estos personajes se complementan muy bien con su estación espacial, el “Comuniverso”, lugar que durante el progreso de la cinta se volvía más creativo y divertido. No hay duda de que “Elio” presenta un festín de secuencias coloridas que ningún niño podría resistir, pero eso no es todo lo que el largometraje puede ofrecer.

Abundando en lo que mencioné al principio, esta historia nos lleva a través de momentos tensos e incluso ligeramente terroríficos que además hacen referencia a icónicos proyectos del cine como “Alien” y “The Thing”, algo que me sorprendió y admiré increíblemente pues son decisiones creativas audaces para este tipo de cinta. Entiendo que hay ciertas audiencias que van a encontrar esos elementos un tanto demás debido al género, pero al igual que las películas que mencioné al principio de esta reseña, esto contribuye a causar una impresión significativa que se quedará con los niños.

El elenco que le da voz a estos personajes, el cual incluye a Yonas Kibreab, Remy Edgerly, Zoe Saldaña, Brad Garrett, entre otros, hacen muy buen trabajo. Quedé impresionado en especial por el trabajo de Edgerly como “Glordon”. A pesar de que su personaje no tiene ojos, a través de su voz pudo proyectar un increíble nivel de emoción que conmueve.

Ciertamente Disney y Pixar tienen otro triunfo en sus manos. Tal vez no está al nivel de cintas como “Inside Out 2” o “Soul” -ya que no tiene el mismo nivel de profundidad en su mensaje-, pero los temas que sí llega a explorar no dejan de ser significativo.

“Elio” está disponible desde hoy en las salas de cine de Puerto Rico.