La inspiradora película documental “Él me llama Su hija” (He Calls Me Daughter) estrena en Puerto Rico este jueves, 27 de agosto en las salas de cine alrededor de la Isla.

Distribuida en Puerto Rico por Canzión Films y Prophesy Global, la producción invita al público a vivir una experiencia que transmite un poderoso mensaje de identidad, restauración y esperanza.

A través, de una mirada honesta a las relaciones entre padres e hijas, la película revela el profundo impacto que la herida paterna puede dejar en la vida de una mujer. Mediante testimonios íntimos y personales, acompaña a distintas mujeres mientras comienzan un proceso de reconocer y sanar el dolor que han cargado durante años.

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Más allá de exponer historias de vida, “Él me llama su hija” ofrece un mensaje de esperanza al mostrar el amor incondicional de un Padre que nunca abandona y que brinda paz, identidad, pertenencia y restauración a quienes deciden abrir su corazón a ese proceso de sanidad.

Dirigida por Rick Altizer, quien también comparte los créditos de guion junto a Tracy Robinson, la película cuenta con la participación de reconocidas figuras como Alex Kendrick, Chonda Pierce y la doctora Meg Meeker, entre otros.

El filme estrena en la Isla con subtítulos y doblado al español. ( Suministrada )

Con una duración de 1 hora y 20 minutos, la película estará disponible subtitulada y doblada al español, permitiendo que más personas puedan conectar con este emotivo mensaje.

Como complemento a la película, la producción también ha desarrollado el estudio “Sanando la herida paterna”, un recurso diseñado para profundizar en los temas que aborda la historia y fomentar espacios de reflexión, restauración y crecimiento espiritual. Las personas interesadas pueden descargar gratuitamente este recurso a través de www.elmellamasuhija.com.

Para conocer las últimas novedades sobre “Él me llama su hija”, visite las redes sociales oficiales de Canzión Films Puerto Rico y de la película en Facebook e Instagram, así como la página web www.elmellamasuhija.com.