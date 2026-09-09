Les soy sincero, para mí ha sido muy satisfactorio poder hablar en tiempos recientes acerca del cine puertorriqueño de calidad no como algo efímero, sino como algo que está evolucionando y sucediendo en tiempo real.

Aquellos que han estado prestando atención a lo que ha estado ocurriendo en nuestra industria cinematográfica saben que han surgido artistas con visión y talento que han contribuido significativamente a este “renacimiento” del cine nacional.

Claro está, esto no quiere decir que el 100% de estos proyectos sean efectivos (diría que la mayoría aún no lo son), pero sin duda todos tienen su corazón en el lugar correcto.

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Esta semana llega a las salas de cine una coproducción puertorriqueña y taiwanesa que, por igual, contiene mucho corazón y crudeza emocional. Se trata de la ópera prima de Michelle Malley Campos, “Extranjera”.

La trama sigue a “Epa”, una maestra de arte que de repente se encuentra dentro de un escándalo legal y mediático relacionado a su padre. Esto la obliga a viajar a Taiwán en busca de respuestas que solo su madre le puede ofrecer. Pero en medio de este viaje, la protagonista se enfrenta a una realidad más personal de lo que esperaba.

Considero a “Extranjera” como una cinta frustrante y me explico: Por un lado, este proyecto se une indiscutiblemente a la lista de las producciones locales con mejor composición visual hasta el momento. Aún no se cuán abajo o arriba está en esa lista, pero está en ella. La fresca cinematografía, colorización y el excelente valor de producción son unas de las mejores cosas acerca de esta película. Las escenas en Taiwán son particularmente hermosas, capturando la belleza y cultura del país, pero evitando sentirse como un anuncio de viajes.

Los momentos más sutiles de esta historia brillan por sí solos de igual forma al lograr capturar la intimidad y vulnerabilidad que atraviesan los personajes por medio de tomas precisas y llenas de intención.

La directora y escritora Michelle Malley Campos claramente implementa mucho cuidado y cariño al lenguaje visual, sin embargo es en el libreto en donde “Extranjera” encuentra sus retos. Ciertamente, si fueses a comparar esta crítica particular con los primeros dos actos de la historia pensarías: “Jonathan no sabe lo que dice”. (Probablemente piensas eso como quiera. Tal es la naturaleza de esta industria). Pero es en el tercer acto, luego de conflictos bien establecidos —tanto internos como externos— que el libreto falla en darnos la explosión de emociones que su final ameritaba.

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Durante el progreso de la cinta seguimos a “Epa” en un viaje que comienza con un propósito específico, pero que se convierte en una escapada y distracción de lo cotidiano para luego transformarse en esta búsqueda por la identidad personal. “Epa” siente que está dividida y se podría decir que es una “extranjera” dentro de sí misma debido a dependencias poco saludables.

Por cierto, el crédito de que este personaje tenga capas interesantes va en gran parte hacia Aris Mejías (“The Vessel”), quien hace sentir el personaje como una bomba de tiempo emocionalmente reprimida. Es por eso que encuentro frustrante que al llegar una confrontación clave durante el final de la cinta, el diálogo no exprese efectivamente los sentimientos de los personajes y se conforme con explicaciones técnicamente válidas, pero superficiales. La escena particular que define el arco narrativo de la historia se sintió extrañamente retenida.

Por otro lado, el elenco de “Extranjera” es realmente bueno. Eyra Agüero (“Blue Beetle”) es honesta y genuina como “Milagros”, la mejor amiga de “Epa”. Daniel Lugo (“American Made”) y Patricia Reyes Spíndola (“Fear the Walking Dead”) hacen un excelente trabajo como los padres de “Epa”, ambos trayendo una intensidad y experiencia palpable a sus roles.

Este filme también cuenta con las participaciones de Michelle Kao, Lin Yao y eLynn, actores que hacen un sólido trabajo durante las secuencias en Taiwán, impartiendo mucha dulzura y genuinidad a sus personajes.

“Extranjera” es sin duda un retrato hermoso e íntimo, aunque en ocasiones superficial, de la búsqueda por la identidad personal, un drama con un toque de suspenso que vale la pena experimentar en la pantalla grande este fin de semana.

Disponible ya en cines.