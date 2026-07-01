Estreno: Los Minions regresan más divertidos y caóticos
Ahora buscan producir películas en el Hollywood de 1920 en la nueva cinta “Minions & Monsters”, que estrena el jueves.
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Los Minions, esos caóticos pero simpáticos personajes amarillos, regresan el jueves a las salas de cines con una propuesta ambientada en el Hollywood de la época del cine mudo y una emocionante aventura con criaturas horroríficas.
La nueva cinta, titulada “Minions & Monsters”, transportará a la audiencia a la década de 1920. En esta ocasión, tres de las carismáticas criaturas viajan a Hollywood con el sueño de convertirse en directores de cine.
El caos comienza cuando deciden que la mejor forma de filmar una película de terror es contratando a monstruos reales como protagonistas. La cinta, dirigida por Pierre Coffin y Patrick Delage, promete ser un homenaje al cine mudo y a las comedias clásicas de la época.
Se trata de una oportunidad única para descubrir qué pasa cuando una filmación en el Hollywood clásico se sale de control.
A más de diez años de su debut, los Minions se consagran como el mayor fenómeno de la animación contemporánea. Estos personajes han impulsado a las sagas “Minions” y “Despicable Me” a romper récords comerciales, acumulando una histórica recaudación que ya supera los $5.6 mil millones en todo el mundo.
Hoy repasamos con algunos datos su impacto en la industria cinematográfica:
- Con el estreno de “Minions & Monsters”, el universo cinematográfico compartido entre la saga principal de “Despicable Me” y los derivados de los Minions alcanzan siete producciones.
- Esta es la tercera película centrada única y exclusivamente en las aventuras en solitario de los Minions, funcionando como una línea de precuelas antes de conocer a su jefe Gru.
- El estilo visual y los chistes físicos de la película rinden tributo directo a cuatro leyendas del cine mudo y de la literatura clásica: Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd y el escritor de terror H.P. Lovecraft.
- El presupuesto para la realización de “Minions & Monsters” fue de $85 millones, una cifra sumamente eficiente para los estándares actuales de Hollywood
- La proyección económica de ingresos que los analistas esperan que recaude es de $91 millones en taquilla únicamente durante sus primeros cinco días de estreno en las salas de cine de Estados Unidos.
- Desde que el público conoció por primera vez a estas criaturas amarillas han transcurrido 15 años. Su debut fue en el año 2010 dentro de la primera entrega de “Despicable Me”.
- La cinta tiene una duración exacta de 1 hora y media, 90 minutos. Un formato estándar y perfecto para la animación familiar, asegurando un ritmo rápido, dinámico y sin baches narrativos.
- El tiempo promedio que le toma al estudio Illumination completar una película de este universo es de tres años. El proceso requiere desde la escritura del guion gráfico hasta la renderización final.
- El director francés Pierre Coffin vuelve a hacer historia al doblar a cada uno de los cientos de Minions. Coffin inventó el idioma “el Minionese” mezclando palabras en español, francés, inglés e italiano.