Los Minions, esos caóticos pero simpáticos personajes amarillos, regresan el jueves a las salas de cines con una propuesta ambientada en el Hollywood de la época del cine mudo y una emocionante aventura con criaturas horroríficas.

La nueva cinta, titulada “Minions & Monsters”, transportará a la audiencia a la década de 1920. En esta ocasión, tres de las carismáticas criaturas viajan a Hollywood con el sueño de convertirse en directores de cine.

El caos comienza cuando deciden que la mejor forma de filmar una película de terror es contratando a monstruos reales como protagonistas. La cinta, dirigida por Pierre Coffin y Patrick Delage, promete ser un homenaje al cine mudo y a las comedias clásicas de la época.

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Se trata de una oportunidad única para descubrir qué pasa cuando una filmación en el Hollywood clásico se sale de control.

A más de diez años de su debut, los Minions se consagran como el mayor fenómeno de la animación contemporánea. Estos personajes han impulsado a las sagas “Minions” y “Despicable Me” a romper récords comerciales, acumulando una histórica recaudación que ya supera los $5.6 mil millones en todo el mundo.

Hoy repasamos con algunos datos su impacto en la industria cinematográfica: