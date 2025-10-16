La temporada de Halloween se intensifica esta semana en los cines con la anticipada llegada de la terrorífica cinta de Universal Pictures, “Black Phone 2”.

Luego del sorprendente éxito taquillero de la entrega que dio comienzo a esta historia en el 2021, muchos se preguntaban si había posibilidad de que el tenebroso “Agarrador” (“The Grabber”) —personaje interpretado por Ethan Hawke— regresara a la pantalla grande debido al final bastante definitivo de la película. Sin embargo, tal y como dice el villano en esta secuela: “La muerte es sólo una palabra”.

En este nuevo capítulo nos reencontramos con “Finney”, chico que logró escapar del aprisionamiento de “El Agarrador” en 1978 con la ayuda de los espíritus de las víctimas anteriores de este asesino. Ahora en el 1982, “Finney” se ha convertido en una leyenda local de su pueblo, pero calladamente carga con el gran peso de su experiencia cercana a la muerte. Cuando su hermana “Gwen” comienza a tener estos sueños extraños relacionados a su fenecida madre, ambos emprenden un viaje hacia un campamento en busca de respuestas y en el proceso se enfrentarán a un reencuentro que nunca imaginaron tener.

“Black Phone 2” se une al pequeño grupo de secuelas de horror efectivas y esto se debe particularmente a que el director Scott Derrickson y su equipo encuentran la manera de profundizar en los aspectos sobrenaturales de su historia, tomando inspiración en clásicos de horror como “Nightmare on Elm Street” y “Friday the 13th”.

Incluso, ya que la historia toma lugar en 1982 y a que el personaje de “Gwen” está mucho más involucrado, en ocasiones la película se siente como un excelente capítulo de “Stranger Things”, combinando muy bien los aspectos tenebrosos y de aventura juvenil.

Por otro lado, el elenco es uno de los mejores aspectos del filme. Mason Thames, quien regresa para interpretar a “Finney”, continúa demostrando su valor como uno de los mejores talentos juveniles de la industria en estos momentos, capaz de manejar tanto el drama como la comedia con un nivel de carisma sobresaliente. Lo único que le recomendaría es que cambie el estilo de su peinado.

Madeleine McGraw, quien de igual forma regresa para interpretar a “Gwen”, hace un buen trabajo en el rol, pero en varios momentos es notable que aún arrastra características de su experiencia como actriz del Disney Channel, lo cual en ocasiones le da un tono infantil al personaje.

En esta secuela conocemos a “Armando”, interpretado por Demián Bichir, quien impresiona con su trabajo emotivo como el supervisor del campamento Lago Alpine. Y por último, pero sin duda no menos importante, Ethan Hawke le da vida nuevamente a “El Agarrador” y con su trabajo en esta entrega convierte oficialmente este personaje en un ícono del cine de horror, uniéndose a los rangos de “Freddy Krueger”, “Michael Meyers”, “Jason Voorhees”, entre otros. Es genuinamente un placer ver a Hawke manifestarse en este papel, en especial cuando está patinando sobre hielo.

En la dirección, Derrickson no tan solo hace un excelente trabajo en la composición de escenas terroríficas, sino que también implementa un estilo visual muy interesante y cautivador durante las secuencias que dan lugar al mundo de los sueños, referencia al cine de horror de los 70 y 80 que claramente inspiran esta historia.

El único detalle que podría hablar en contra de esta producción es que en ocasiones el ritmo dilata varias escenas al punto de que se hace incómodo que estemos en esos momentos por más tiempo de lo debido.

“Black Phone 2” es una experiencia superdivertida que sin duda todo fanático del horror podrá disfrutar en esta temporada de Halloween y de igual forma es el comienzo de una franquicia de la cual sospecho que aún veremos mucho más.

“Black Phone 2” está disponible en los cines de Puerto Rico.