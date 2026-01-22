El pasado año, el cine puertorriqueño brilló con excelentes estrenos y actuaciones en la pantalla grande, como “Esta Isla”, “Un día de mayo”, “Diario, mujer y café”, “@Amor” y “Parto”, para mencionar algunos, demostrando una vez más el nivel de talento que ofrece Puerto Rico frente y detrás de las cámaras.

Pero como ocurre en todo género dentro del mundo del cine, algunos proyectos enfrentan más retos que otros.

“Perla” nos presenta a “Vicente Espinel”, un cantante de música folclórica puertorriqueña que lucha por ya no ser relevante en su industria y con el trauma que le causó la misteriosa desaparición de su madre cuando él era menor de edad. Cuando “Vicente” conoce a “Perla”, una artista urbana popular con quien no cree tener mucho en común, ésta le presenta una nueva perspectiva de la música y la vida.

PUBLICIDAD

Inicialmente, “Perla” tiene varias cualidades que funcionan a su favor: específicamente, la cinematografía de Willie Berríos y la dirección de David Norris me impresionaron desde las primeras tomas. Esta cinta cuenta con unas tomas hermosas de localizaciones en Puerto Rico y su composición visual general tiene una frescura que no había visto en un proyecto local hacía mucho tiempo. Por otro lado, la iluminación es excelente y favorece muy bien no tan sólo a los “sets”, sino a todo el elenco.

Los protagonistas Zuleyka Rivera y Carlos Ponce particularmente jamás se habían visto mejor en pantalla.

Así que las debilidades de esta cinta no provienen de ese lado de la producción, más bien su problema es con un libreto disparejo y con una historia que no tiene clara sus prioridades. La película, como mencioné en la sinópsis, sigue al personaje de “Vicente”, interpretado por Ponce, quien lucha con una crisis personal y profesional. Dado a esto, uno asumiría que cuando conoce a “Perla”, Rivera, ésta lo ayudaría a superar sus circunstancias a través del desarrollo de una relación amorosa.

Pero extraña y progresivamente algo que se nota a través del filme es que “Vicente” nunca ofrece detalles específicos acerca de sus problemas, más allá de la línea: “Estoy pasando por un mal momento”.

En cambio, la cinta nos quiere vender la idea de que su personaje principal (que, extrañamente también, es “Vicente” a pesar de que el proyecto se titula “Perla”) procesa sus propios conflictos pretendiendo ser el “héroe” que resolverá los problemas de esta artista urbana que apenas ha conocido. Y pensándolo bien, tal vez sí era apropiado que “Vincente” no le diera detalles a “Perla” de su situación ya que esta se hubiese dado cuenta del verdadero problema que este personaje enfrenta: una pasada relación inapropiada con su madre que el libreto desea disfrazar como una trágicamente tierna. No puedo dar mucho más detalle acerca de este elemento pues estaría revelando demasiado, pero si deciden ver la cinta les será más clara esta observación.

PUBLICIDAD

La historia también propone la posibilidad de un junte entre música folclórica puertorriqueña y urbana, lo cual hubiese sido algo verdaderamente interesante de presenciar, pero este termina siendo otro elemento que es pobremente desarrollado ya que realmente nunca vemos a los artistas presentar un tema formalmente durante el transcurso del proyecto.

En el caso de las actuaciones, el filme presenta un elenco tan disparejo como su libreto e historia. Carlos Ponce hace un agradable trabajo como “Vicente”, proveyendo la mayor parte del carisma en el filme. Junto a él, Zuleyka Rivera da lo mejor de sí, trayendo mucho encanto a un rol que claramente le correspondía a una actriz más joven. Paz Vega (“Spanglish”), quien interpreta a “Frances”, una amiga cercana a “Vicente”, da la mejor actuación de la cinta aún siendo su personaje uno secundario. Por otro lado, Laura Carmine (“Ni Contigo, Ni Sin Ti”) y Yamil Urena (“Súbete a mi Moto”), quienes interpretan a “Jordan” y “Gallo”, hacen lo mejor que pueden con los personajes caricaturescos y clichés que les da el libreto.

“Perla” prueba ser un filme visualmente placentero, pero con poca sustancia en su narrativa. Sin embargo, y como siempre, te invito a que la veas y juzgues por ti mismo ya que la audiencia dictará el éxito que este filme podrá o no tener en la pantalla grande.

“Perla” ya está disponible en las salas de cines del país.