En el 2011, “The Raid”, dirigida por Gareth Evans, revolucionó las cintas de artes marciales con inventivas y aceleradas escenas de acción que cautivaron a las audiencias, estableciendo un estilo que desde entonces muchos han tratado de replicar pero pocos han logrado efectivamente.

Esta semana llega a las salas de cine una propuesta que desde ya muchos alaban como el nuevo paso en la evolución de este género narrativo. Dirigida por Kenji Tanigaki (“Enter the Fat Dragon”), “The Furious” sigue la historia de “Wang Wei”, un padre que tras sufrir el rapto de su hija debe luchar contra una banda de secuestradores para rescatarla.

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Tuve la oportunidad de hablar con Joe Taslim (“Mortal Kombat”), quien interpreta a “Navin” y me contó acerca de algunas de sus experiencias durante la filmación.

En “The Furious” no tan sólo nos regalas increíble acción con tu interpretación, también haces un excelente trabajo dramático. Tu personaje “Navin” no es tan solo un luchador, es un hombre guiado por una gran pérdida personal. Así que cuando estás construyendo un rol como éste, desde una perspectiva artística, ¿cómo te aseguras que la audiencia no solo disfrute de la asombrosa coreografía, sino también el viaje emocional del personaje?

“Creo que necesitas comenzar por entender el papel que estás interpretando. Para mí, eso es lo más importante y Kenji (el director) y yo estamos de acuerdo en eso. La acción complementa la historia, no es al revés. Cuando intentas hacer que la historia complemente la acción entonces no estás haciendo una buena cinta de acción. Así que estoy muy agradecido de trabajar con personas que están en la misma página que yo en términos de preocuparnos primero por los personajes y la historia. Luego (nos preocupamos por) que el diseño de la acción involucre una narrativa que de alguna manera no tan solo se trate acerca de la acción, sino que también sea acerca de los personajes que implementan esa acción y lo que están tratando de transmitir dentro de esa pelea. Así que todo se trata acerca de la narrativa. Y yo, como actor, tan pronto entiendo lo que ocurre dentro de la mente de ‘Navin’, cómo reacciona ante las cosas, cómo piensa... Lo bueno de eso es que soy padre de tres niños, así que me identifico con él inmediatamente. Me identifico con el problema con el que está lidiando y (tratando de) solucionar al intentar salvar a esos niños. Y luego yo, estando basado en Jakarta, Indonesia, conociendo que esto continúa sucediendo en especial en la región sureste de Asia, me sentí conectado con él de inmediato al terminar (de leer) el libreto. Eso me ayudó muchísimo a entender la forma en la que el opera”.

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En el pasado hemos visto a las audiencias favorecer estas cintas que son espectáculos técnicos, llenos de efectos especiales, pero recientemente hemos visto un cambio en el que ahora buscan más autenticidad y fisicalidad en la acción. ¿A qué crees que se debe esto y cómo este género puede capitalizar de ello?

“Creo que siempre hay dos lados en la audiencia: las personas que ven cintas de acción para divertirse y las personas que ven estos proyectos porque aman las películas de acción y las entienden. Es hermoso que las tengamos a ambas. Tenemos muchas cintas de acción grandiosas, “blockbusters” de acción que son superentretenidos, en los que puedes comer tu pop-corn y beber tu soda, y divertirte sin tener que pensar mucho al respecto. Entonces hay otro lado en el que hay personas filmando películas de acción apasionadamente e intentan elevar la acción a otro nivel. Creo que ‘The Furious’ tiene ambos (lados): tiene un mensaje fuerte y una bella coreografía, pero además tiene a un montón de actores locos que están dispuestos a lastimarse y luego tomar ese dolor para entregar algo increíble. Así que Kenji insistió en no tener dobles de acción para las escenas de peleas y todos estuvimos de acuerdo con eso porque es la única forma de contar esta historia correctamente. Pienso que las audiencias de hoy en día son muy inteligentes y quieren ver a sus amados actores caerse, levantarse, rodar, deslizarse, girar y todas esas cosas en largas tomas y secuencias. Eso es importante en la narrativa, porque la audiencia ya invirtió en un personaje o todos los personajes involucrados. Y cuando ven sus rostros haciendo el esfuerzo para entregar una hermosa escena de acción lo aprecian y conectan más con la película. Así que depende. Yo estoy involucrado en los dos mundos, en cintas de acción que son para divertirse, para entretenimiento, pero también creo un balance al involucrarme en cintas de acción que tienen un nivel artístico (...) y en Asia, con la flexibilidad que tienen, les es más fácil hacerlo.

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“Recientemente supimos que estarás protagonizando un remake de ‘The Man from Nowhere’ (2010). La cinta original es considerada un clásico de acción moderna y muchos fanáticos tienen una conexión emocional con ella. Así que si algo, ¿qué me podrías decir acerca de lo que estarás haciendo diferente con tu versión del proyecto y como ‘The Furious’ influirá en eso?

“Pienso que la cinta original es increíble. Así que Kenji y yo amamos ese material y siempre habíamos querido volver a trabajar juntos luego de ‘The Furious’. Esa cinta tiene 16 años, más o menos, y la acción en esos tiempos era muy diferente. ‘The Raid’ en especial cambió como las personas filman e interpretan la acción y cómo los cineastas piensan que debería ser. Y ahora ‘The Furious’ elevo esto a otro nivel. Así que, cruzando los dedos, si logramos hacer esa usaremos todo lo que tenemos (...) para elevarla a un nivel diferente y mejor”,

“The Furious” es indiscutiblemente una de las mejores cintas de acción coreografiada en tiempos recientes, regalándonos buenas dosis de adrenalina, morbosidad y suspenso, de principio a fin.

Sin embargo, en algunos momentos ni siquiera estas increíbles secuencias logran distraer de una historia simple y un libreto y actuaciones deficientes. No obstante, al final, estos elementos curiosamente contribuyen positivamente a la extravagancia de una cinta como esta.

“The Furious” está disponible ya en cines.