Luego de regalarnos una de las mejores experiencias en la industria del cine moderno con su filme “Oppenheimer” en 2023, esta semana el aclamado y galardonado director Christopher Nolan regresa con una nueva propuesta para la pantalla grande.

Aun se debate si el último proyecto de Nolan se benefició de haber coincidido en pantalle con “Barbie”. El estreno simultáneo de ambos filmes los ayudó en sus recaudaciones y eventualmente fueron nominadas y ganaron en los Óscar en distintas categorías.

Pero ahora Nolan llega solo con la mera ayuda del mercadeo sobre las innovaciones técnicas de su nueva cinta, una adaptación de “La Odisea”, de Homero, y enfrentando como obstáculo a una porción de su fanaticada, que critica la elección de algunos miembros del elenco y citando inconsistencias en su precisión histórica. Muchos, incluso, han expresado desinterés de ver la película debido a esto. Esto, no obstante, no ha detenido el fervor de las audiencias por esta entrega y se espera que sea todo un éxito en la taquilla global.

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¿Será que Nolan lo hizo de nuevo?

“The Odyssey” sigue el viaje de regreso a casa del guerrero y rey griego “Odiseo” luego de haber dirigido los esfuerzos militares contra Troya y asegurar la victoria. A su vuelta por mar abierto, “Odiseo” y su tripulación enfrentan a criaturas peligrosas y dioses vengativos que retrasan significativamente su regreso victorioso a Ítaca, su hogar, y los hacen enfrentarse a sus peores miedos.

Luego del logro gigantesco que fue “Oppenheimer”, el director y escritor Christopher Nolan tiene unos zapatos grandes que llenar: los suyos propios. Incluso, tal vez las altas expectativas de esta adaptación trabajaran en su contra. Cuando tomé asiento en la proyección de prensa a la que asistí tuve que soltar los deseos, preguntas y preocupaciones que flotaban en mi cabeza para poder apreciar esta obra de la manera correcta y tengo que decir que quedé impresionado.

“The Odyssey” es un filme completo, complejo y una experiencia inmersiva, tanto en su narrativa como en su cinematografía. Cada encuadre y secuencia están llenas de profundidad visual y de intención. A pesar de que no es una fantasía tradicional, ya que Nolan siempre trata sus historias de la manera más fundamentada en la realidad posible, realmente te sentirás transportado a otros mundos en donde lo sobrenatural se siente más real y perturbador que nunca.

El uso de efectos prácticos y leves efectos especiales tienen un efecto asombroso en esta nueva adaptación de la historia de “Odiseo”. Me sorprendieron particularmente los momentos que involucran al cíclope “Polyphemus”, quien probó ser una criatura inquietante, pero al mismo tiempo fascinante. Aun así, no es el personaje ni es el momento más tenebroso de la cinta.

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Ese título se lo lleva el encuentro con la hechicera “Circe”. Quienes conocen esta historia saben lo que ocurre, pero Nolan evoca temáticas bien populares en el género del horror actual para interpretar este famoso momento de la novela y es asombroso. Mientras lo presenciaba pensaba que probablemente sea lo más cercano que jamás veamos de este director a una película de terror y estoy más que complacido.

Ahora, como digo una cosa digo la otra, pues “The Odyssey” no es perfecta. Una de las cosas que más me tomó tiempo acostumbrarme fue el choque drástico entre el estilo visual tan marcado que tiene Nolan y el género de la historia en sí. Esto se debe en parte a que, si somos realistas, el director no tiene mucho rango en su composición visual. Siempre ha favorecido unos géneros en particular y por lo tanto “The Odyssey” se siente inicialmente como cualquiera de sus películas. El estilo de Nolan es tan específico que durante algunas de las escenas no me hubiese sorprendido ver una nave espacial cruzar los cielos, al ser la ciencia ficción uno de los géneros que ha favorecido más.

Por otro lado, si les soy sincero, esta nueva propuesta no me impresionó tanto como “Oppenheimer”. Sé que muchos de ustedes tal vez me rechazarán por decir esto, pero recuerdo vívidamente alejarme de las redes y la sociedad, un jueves de estreno al mediodía, para ver el filme protagonizado por Cillian Murphy (“Peaky Blinders”) y haber salido conmocionado por lo que acababa de presenciar. Esto es algo que no sentí con “The Odyssey”. No sé si se debe a que la historia de “Oppenheimer” me llamó más la atención o si la banda sonora de Ludwig Göransson me cambió la vida, pero había algo en la combinación de todos los elementos de esa película que le imprimieron una formula claramente especial y única.

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El trabajo del elenco, en términos generales, es uno de los grandes aciertos de la película. ( Melinda Sue Gordon )

El trabajo del elenco de “The Odyssey” es una de las mejores cosas del filme. Todos sus actores dan lo mejor de sí, incluyendo aquellos que tienen una breve participación. Creo que me tomaría una reseña adicional para hablar sobre cada uno de ellos individualmente, así que mencionaré a los que más me impresionaron. Comenzando con John Leguizamo (“Summer of Sam”) como “Eumaeus”, en la que creo que es la actuación más impresionante y conmovedora de su carrera. Interpreta a un guerrero viejo que lucha incluso consigo mismo para no abandonar la esperanza del regreso de su rey.

Robert Pattinson (“The Batman”) es frustrantemente divertido como “Antinous”, uno de los deseosos pretendientes de “Penélope”, reina de Ítaca y esposa de “Odiseo”, quien en sí es interpretada por Anne Hathaway (“Interstellar”) en el que creo que es su mejor papel desde “Les Miserables”. Hathaway nos regala una versión de “Penélope” intensa y desesperada, pero respetable y magistral.

La talentosísima Samantha Morton (“The Walking Dead”) hace un excelente trabajo como “Circe” en uno de sus papeles más tenebrosos e impresionantes hasta el momento. Escuché por ahí que estaban comparando su trabajo a la transformación de Heath Ledger como “Joker” en “The Dark Knight” y aunque no creo que llega allá arriba, se acerca.

Tom Holland (“Spider-Man: No Way Home”) hace un buen trabajo como el hijo de “Odiseo”, “Telemachus”, pero nada fuera de su zona de confort. Lo mismo aplica a Zendaya como “Athena”, aunque en su caso su personaje es un tanto más impresionante debido a un giro muy ingenioso que le aplican al final de la cinta, el cual destaca con precisión uno de los mensajes más importantes de esta historia.

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Matt Damon (“The Martian”) toma el protagonismo como “Odiseo”, papel en el que se transforma y da una de las mejores interpretaciones de su carrera. Damon captura la determinación y la sutileza emocional de este personaje de una forma impresionante. Esta es probablemente la mejor adaptación de este personaje en la pantalla grande y eso se debe en gran manera al trabajo del actor para traer a este guerrero a la realidad y darle una profundidad narrativa necesaria.

Una vez más, Christopher Nolan nos hace entrega de una experiencia cinemática inevitable y necesitas verla en la pantalla más grande posible con urgencia, ya que no tengo duda de que será una de las películas más memorables del año. ¿Estás ready para la travesía?

“The Odissey” está disponible en cines el 16 de julio.