La temporada de cine de este verano comienza en el espacio con la nueva película de Marvel Studios: Guardians of the Galaxy, Vol.3. Además, llegan a las salas la película romántica Love Again, de Priyanka Chopra Jonas, y el drama On a Wing and Prayer, protagonizado por Dennis Quaid.

Mientras, la tercera entrega del director Ari Aster, Beau Is Afraid, estrena en Fine Arts.

De otro lado, en Netflix estrena la serie Queen Charlotte, historia derivada del popular programa televisivo Bridgerton.

A continuación, los estrenos de la semana:

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Todavía conmocionado por la pérdida de Gamora, Peter Quill reúne a su equipo para defender el universo y a uno de los suyos, una misión que podría significar el fin de los Guardianes si no tiene éxito.

Género: Acción / Aventura / Comedia

Elenco: Chris Pratt / Zoe Saldana / Dave Bautista

Estreno: Disponible ya en cines

Love Again

Una joven trata de aliviar el dolor de la muerte de su prometido enviándole mensajes de texto románticos a su antiguo número de teléfono celular y establece una conexión con el hombre al que se le ha reasignado el número.

Género: Comedia / Drama / Romance

Elenco: Priyanka Chopra Jonas / Sam Heughan / Celia Imrie

Estreno: Disponible ya en cines

On a Wing and a Prayer

Después de que su piloto muere inesperadamente en pleno vuelo, Doug White (Dennis Quaid) tiene que aterrizar con seguridad el avión y salvar a toda su familia de un peligro insuperable.

Género: Drama

Elenco: Dennis Quaid / Heather Graham / Jesse Metcalfe

Estreno: Disponible ya en cines

Beau Is Afraid

Tras la repentina muerte de su madre, un hombre apacible pero angustiado se enfrenta a sus miedos más oscuros mientras se embarca en una odisea épica y kafkiana de regreso a casa.

Género: Comedia / Drama / Horror

Elenco: Joaquin Phoenix / Patti LuPone / Amy Ryan

Estreno: Disponible ya en Fine Arts

¡Hasta la madre! Del Día de las madres

Una pareja de recién casados, cuyas familias solo se han conocido una vez, tendrá que reunirse para celebrar el Día de la Madre.

Género: Comedia

Elenco: Gala Montes / Michel Duval / Leticia Huijara

Estreno: Disponible mañana en Prime Video

Queen Charlotte: A Bridgerton Story

El matrimonio de la joven reina con el rey Jorge de Inglaterra marca el comienzo de una épica historia de amor y transforma la alta sociedad.

Género: Serie / Drama / Historia / Biografía

Elenco: India Amarteifio / Adjoa Andoh / Michelle Fairley

Estreno: Disponible ya en Netflix

The Tailor (Season 1)

Un famoso sastre comienza a coser un vestido de novia para el prometido de su mejor amigo, pero los tres tienen oscuros secretos que pronto acabarán con sus vidas.

Género: Serie / Drama / Misterio / Suspenso

Elenco: Çagatay Ulusoy / Sifanur Gül / Olgun Simsek

Estreno: Disponible ya en Netflix.

Star Wars: Vision (Season 2)

Serie de antología de Star Wars que verá a algunos de los mejores creadores de anime del mundo traer su talento a este amado universo.

Género: Serie / Acción / Aventura

Estreno: Disponible ya en Disney+.

Silo (Season 1)

Hombres y mujeres viven en un silo gigante subterráneo con varias regulaciones que creen que están en vigor para protegerlos del mundo tóxico y arruinado en la superficie.

Género: Serie / Drama

Elenco: Rebecca Ferguson / Iain Glen / Will Patton

Estreno: Primer episodio disponible mañana en Apple TV+.

The Other Two (Season 3)

Brooke y Cary (Heléne Yorke y Drew Tarver) finalmente están de pie por sí mismos, sin embargo, de alguna manera se encuentran comparándose con gente nueva una vez más.

Género: Serie / Comedia

Elenco: Heléne Yorke / Drew Tarver / Case Walker

Estreno: Disponible ya en HBO Max.

White House Plumbers (Serie limitada)

Una serie de cinco partes que cuenta la historia real de cómo los propios saboteadores políticos y cerebros de Watergate, E. Howard Hunt y G. Gordon Liddy, derrocaron accidentalmente la presidencia de Nixon, que estaban tratando de proteger.

Género: Serie / Biográfica / Drama

Elenco: Woody Harrelson / Justin Theroux / Lena Headey

Estreno: Primer episodio disponible ya en HBO Max.