( Courtesy of Paramount Pictures )

In the Summers

En un viaje que abarca los años de formación de sus vidas, dos hermanas acompañan a su amoroso pero volátil padre durante sus visitas anuales de verano a su casa en Las Cruces, Nuevo México.

Género : Drama

: Drama Elenco : Residente / Sasha Calle / Lio Mehiel

: Residente / Sasha Calle / Lio Mehiel Estreno: Disponible ya en Fine Arts

Transformers One

La historia del origen no contada de Optimus Prime y Megatron, mejor conocidos como enemigos jurados, pero que una vez fueron amigos unidos como hermanos que cambiaron el destino de Cybertron para siempre.

Género : Acción / Aventura

: Acción / Aventura Elenco : Chris Hemsworth / Brian Tyree Henry / Scarlett Johansson

: Chris Hemsworth / Brian Tyree Henry / Scarlett Johansson Estreno: Disponible ya en cines

The Substance

Una celebridad en decadencia decide usar una droga del mercado negro, una sustancia que replica células y crea temporalmente una versión más joven y mejor de ella.

Género : Horror / Comedia

: Horror / Comedia Elenco : Margaret Qualley / Demi Moore / Dennis Quaid

: Margaret Qualley / Demi Moore / Dennis Quaid Estreno: Disponible ya en Fine Arts

Batman Day

Este sábado 21 de septiembre se celebra el BATMAN DAY y en varias salas de Caribbean cinema exhibirán las películas “Batman” (Michael Keaton y Jack Nicholson); “Mask of the Phantasm: Batnman the Animated Movie” y “Batman Forever” (con Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey y Nicole Kidman).

Género : Aventura

: Aventura Estreno: Disponible el sábado en cine

His Three Daughters

Este retrato tenso, conmovedor y divertido de la dinámica familiar sigue a tres hermanas distanciadas que se reúnen en un apartamento de Nueva York para cuidar a su padre enfermo y tratar de reparar su propia relación rota entre ellas.

Género : Drama

: Drama Elenco : Natasha Lyonne / Elizabeth Olsen / Carrie Coon

: Natasha Lyonne / Elizabeth Olsen / Carrie Coon Estreno: Disponible mañana en Netflix

Agatha All Along (2 episodios)

Agatha Harkness, hechizada, recupera su libertad gracias a la ayuda de un adolescente. Intrigada por su súplica, se embarca en los juicios del Camino de las Brujas para recuperar sus poderes y descubrir las motivaciones del joven.

Género : Comedia / Aventura

: Comedia / Aventura Elenco : Aubrey Plaza / Kathryn Hahn / Patti LuPone

: Aubrey Plaza / Kathryn Hahn / Patti LuPone Estreno: Disponible ya en Disney+

The Penguin

Tras los acontecimientos de “The Batman” (2022), Oswald Cobblepot, también conocido como El Pingüino, intenta tomar las riendas del mundo del crimen en Ciudad Gótica.

Género : Crimen / Drama

: Crimen / Drama Elenco : Colin Farrell / Cristin Milioti / Rhenzy Felix

: Colin Farrell / Cristin Milioti / Rhenzy Felix Estreno: Disponible ya en MAX

Soy Georgina

La vida de Georgina da otro giro. ¿Cómo es el auténtico lujo en Arabia Saudí? Lo sabremos cuando Gio y su familia se instalen en Riad con el fichaje de Cristiano por el Al Nassr.

Género : Reality show

: Reality show Elenco : Georgina Rodríguez

: Georgina Rodríguez Estreno: Disponible ya en Netflix

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Narra el caso de los hermanos de la vida real que fueron condenados en 1996 por los asesinatos de sus padres, José y Mary Louise “Kitty” Menéndez.