Moana 2

Después de recibir una llamada inesperada de sus ancestros navegantes, Moana emprende un viaje junto a Maui y una nueva tripulación hacia los mares lejanos de Oceanía, adentrándose en aguas peligrosas y pérdidas desde hace mucho tiempo para vivir una aventura como nunca antes había enfrentado.

Género : Animada / Aventura

: Animada / Aventura Elenco : Dwayne Johnson, Alan Tudyk, Auli’i Cravalho

: Dwayne Johnson, Alan Tudyk, Auli’i Cravalho Estreno: Disponible ya en cines

Lost on a Mountain in Maine

Cuando Donn Fendler, de doce años, se cansa de esperar a que su padre y su hermano se unan a él en la cima de la montaña más alta de Maine, decide encontrar su propio camino de regreso al campamento. Pero Donn no cuenta con una niebla que se mueve rápidamente y que le impide ver el camino. No cuenta con caer por un barranco que lo oculta de la vista. Y no cuenta con tomar un giro que lo deja solo para vagar sin rumbo durante casi dos semanas en la deshabitada floresta de la montaña.

Género : Drama /Aventura

: Drama /Aventura Elenco : Luke David Blumm, Paul Sparks, Caitlin Fitzgerald

: Luke David Blumm, Paul Sparks, Caitlin Fitzgerald Estreno: Disponible ya en cines

Our Little Secret

Después de descubrir que sus parejas son hermanos, dos resentidos exnovios deben pasar la Navidad bajo el mismo techo, mientras ocultan su pasado romántico.

Género : Comedia / Romance

: Comedia / Romance Elenco : Lindsay Lohan, Ian Harding, Kristin Chenoweth

: Lindsay Lohan, Ian Harding, Kristin Chenoweth Estreno: Disponible ya en Netflix

The Creature Cases

Los agentes especiales Sam y Kit viajan por el mundo con sus habilidades detectivescas, datos científicos y gadgets geniales para resolver los numerosos misterios del reino animal.

Género : Animada/Aventura

: Animada/Aventura Elenco : Okoye, Shash Hira, Teresa Gallagher

: Okoye, Shash Hira, Teresa Gallagher Estreno: Disponible ya Netflix

The Madness

Después de que un comentarista de los medios tropieza con un cadáver en lo profundo de los bosques de los Poconos, se ve acusado injustamente del asesinato de un notorio supremacista blanco.

Género : Suspenso

: Suspenso Elenco : Colman Domingo, Marsha Stephanie Blake, John Ortiz

: Colman Domingo, Marsha Stephanie Blake, John Ortiz Estreno: Disponible mañana en Netflix

The Walking Dead: Daryl Dixon

El viaje de Daryl a través de una Francia rota pero resistente, mientras espera encontrar una forma de regresar a casa.

Género : Drama / Horror

: Drama / Horror Elenco : Norman Reedus, Louis Puech Scigliuzzi, Romain Levi

: Norman Reedus, Louis Puech Scigliuzzi, Romain Levi Estreno: Disponible ya en Prime Video

Sweethearts

Cuando deciden romper con sus novios de la escuela secundaria, los estudiantes de primer año de universidad Ben y Jamie ponen a prueba su propia amistad codependiente.