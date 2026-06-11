Disclosure Day

Thriller de ciencia ficción de Steven Spielberg que sigue a “Daniel Kellner” (Josh O’Connor), un experto en ciberseguridad que roba pruebas de una conspiración en la que el gobierno oculta la visita a la Tierra de seres extraterrestres desde hace 80 años. Automáticamente se convierte en el blanco de una cacería por los dueños de la información. Entran en acción “Hugo Wakefiecld” (Colman Domingo), un desertor de la compañía a la que Kellner le robó la información, y la meteoróloga “Margaret Fairchild” (Emily Blunt), quienes se unen a Kellner en una carrera por dar a conocer la información que cambiará para siempre el rumbo de la Humanidad.

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Dirección : Steven Spielberg

: Steven Spielberg Elenco principal : Emily Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth

: Emily Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth Duración : 2 horas y 25 minutos

: 2 horas y 25 minutos Clasificación: PG-13

Jinsei

Drama psicológico de anime que sigue la vida de un hombre atormentado desde su nacimiento en 1994 hasta cumplir los 100 años. El protagonista cambia de identidad en cada etapa de su destino mientras lidia con traumas de la infancia, la adicción de su padre y la trágica muerte de su madre. Su realidad da un giro cuando un gran amigo lo inspira a entrenar para convertirse en un ídolo musical del J-pop. A lo largo de un siglo, la historia expone con crudeza problemáticas sociales de Japón como la violencia juvenil, el lado oscuro del entretenimiento y los estragos de la vejez.

Dirección : Ryūya Suzuki.

: Ryūya Suzuki. Voces principales : ACE COOL, Taketo Tanaka y Shōhei Uno

: ACE COOL, Taketo Tanaka y Shōhei Uno Duración : 1 hora y 33 minutos

: 1 hora y 33 minutos Clasificación: NR

The Furious

“Wang Wei” es un comerciante mudo con un pasado letal en artes marciales. Su vida se destroza cuando una siniestra red internacional dedicada al tráfico de menores secuestra a su pequeña hija. Ante la total corrupción de la policía local, “Wei” desata una brutal cruzada personal y se alía con “Navin”, un periodista que busca a su esposa desaparecida. Armados solo con sus extraordinarias habilidades de combate, los hombres le declaran la guerra a un poderoso imperio criminal.

Dirección : Kenji Tanigaki

: Kenji Tanigaki Elenco principal : Xie Miao, Joe Taslim y Jeeja Yanin

: Xie Miao, Joe Taslim y Jeeja Yanin Duración : 1 hora y 54 minutos

: 1 hora y 54 minutos Clasificación: R

Esta Isla

Thriller puertorriqueño que sigue a “Bebo”, un adolescente empujado al narcotráfico por la desesperación económica. La situación se sale de control tras un trabajo fallido que desencadena consecuencias trágicas y un violento asesinato. Para salvar su vida, “Bebo” huye hacia las montañas junto a “Lola”, una joven adinerada que también escapa de su complicada realidad familiar. Mientras un grupo de sicarios les pisa los talones, el joven deberá confrontar sus decisiones para buscar la redención en un laberíntico paisaje rural.

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Dirección : Lorraine Jones Molina y Cristian Carretero

: Lorraine Jones Molina y Cristian Carretero Elenco principal : Zion Ortiz, Fabiola Victoria Brown y Xavier Antonio Morales

: Zion Ortiz, Fabiola Victoria Brown y Xavier Antonio Morales Duración : 1 hora y 54 minutos

: 1 hora y 54 minutos Clasificación: PG-13

Abuela tremenda

Comedia española que sigue a “Toñi”, una abuela excéntrica, impredecible y totalmente despreocupada ante la vida. Su hija “Daniela”, una estresada ejecutiva y madre soltera, prefiere mantenerla alejada debido a su gran facilidad para meterse en líos. El caos se desata cuando “Toñi” irrumpe en una caravana en el retiro rural de la empresa de su hija para pasar tiempo con su nieta “Alexia”. Con su energía arrolladora e incorrecta, la abuela pondrá patas arriba la estricta rutina corporativa y enseñará a su familia a vivir con libertad.