La tercera semana de mayo ve la llegada de mucho drama y suspenso entre los estrenos en cines y las plataformas de “streaming”.

Estrenando hoy, en cines, llega la cinta de suspenso “The Djinn”, y las cintas de drama “Corazón Ardiente” y “Nuevo Orden”. Además, estrenando en Fine Arts, se encuentra la cinta “Finding You” que sigue a una joven luego de fracasar su audición en un prestigioso conservatorio de música e irse a estudiar un semestre en Irlanda.

Por otro lado, entre los estrenos más destacados en las plataformas de “streaming” llega el documental de la popular cantante de Pop Rock, P!NK, una nueva serie de Hulu, “Marvel’s M.O.D.O.K”, y la cinta del director Zack Snyder “Army of the Dead” llega a la plataforma de Netflix.

PUBLICIDAD

Corazón Ardiente

La cinta de drama cuenta la historia de Lupe Valdés, una escritora que investiga las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús en búsqueda de inspiración para su próxima novela.

Género: Drama

Elenco: Carmelo Crespo, Claudio Crespo y Wendy Gara

Estreno: Hoy en cines

Nuevo Orden

Una boda de la alta sociedad es interrumpida cuando un grupo armado y violento toma a los invitados como rehenes. La cinta escrita, dirigida, producida y editada por Michael Franco, se establece en medio de una brecha entre clases sociales en México.

Género: Drama

Elenco: Diego Boneta, Naian González Norvind y Fernando Cuautle

Estreno: Hoy en cines

The Djinn

La cinta de horror sigue a un niño mudo luego de quedar atrapado en su apartamento con un monstruo cuando pide cumplir el mayor deseo de su corazón.

Género: Horror/Suspenso

Elenco: Ezra Dewey, Rob Browstein y Tevy Poe

Estreno: Hoy en cines

Finding You

Basada en la novela “There You’ll Find Me”, la cinta sigue a una joven que luego de fracasar en su audición decide viajar a Irlanda en donde se encuentra con una estrella de cine comenzando así un romance poco probable con el.

Género: Drama/Romance

Elenco: Katherine McNamara, Jedidiah Goodacre y Vanessa Redgrave

Estreno: Hoy en Fine Arts

Army of the Dead

Luego de un brote de zombies en Las Vegas, un grupo de mercenarios logran entrar a la zona de cuarentena para hacer el robo más grande de toda su vida.

Género: Acción/Horror

Elenco: Hiroyuki Sanada, Dave Bautista y Ella Purnell

PUBLICIDAD

Estreno: Mañana en Netflix

Marvel’s M.O.D.O.K

La nueva serie de Hulu contará con diez episodios y se centrará en un supervillano de Marvel que lucha por mantener el control de su organización malvada y su familia exigente.

Género: Animación/Acción/Comedia

Estreno: Mañana en Hulu

P!NK: All I Know So Far

El documental seguirá a la cantante de Pop Rock en inglés Alecia Beth Moore, mejor conocida como Pink, mientras se prepara para su gira “Beautiful Trama” del 2019 y le da a sus seguidores una mirada tras bastidores a su vida personal y profesional.

Género: Documental/Biografía/Música

Elenco: Pink, Carey Hart y Willow Sage Heart

Estreno: Mañana en Amazon Prime Video