Desde películas familiares hasta documentales, la cartelera de Caribbean Cinemas presenta una variedad de películas este jueves, 14 de julio, que no te puedes perder. Samuel L. Jackson regresa como gatito samurai en la película de “Paws of Fury” asegurándonos una buena cantidad de risas. Mientras que Netflix sigue haciendo de las suyas con el estreno de la serie “Resident Evil”. Además, se estrena el documental puertorriqueño “Serán las dueñas de la tierra” que relata los estragos de la sustentabilidad agrónoma en la Isla tras cambios climáticos y falta de infraestructura.

Paws of Fury

Hank, un sabueso que tiene problemas con su suerte, se encuentra en un pueblo lleno de gatos que necesitan un héroe que los defienda del malvado plan de un despiadado villano para borrar su pueblo del mapa. Con la ayuda de un maestro reacio para entrenarlo, nuestro desvalido debe asumir el papel de samurái del pueblo y unirse a los aldeanos para salvar el día. El único problema... los gatos odian a los perros.

Género: Animación / Comedia / Acción

Elenco: Michael Cera / Samuel L. Jackson / Mel Brooks

Estreno: Jueves en cines

Mrs. Harris Goes to Paris

En colaboración con “House of Dior”, “Mrs. Harris Goes To Paris” cuenta la historia de una señora de la limpieza viuda en la década de 1950 en Londres que se enamora locamente de un vestido de alta costura de Dior y decide que debe tener uno propio. Después de trabajar, pasar hambre y apostar para recaudar fondos para perseguir su sueño, se embarca en una aventura en París que cambiará no solo su propia perspectiva, sino también el futuro de la Casa Dior.

Género: Comedia / Drama

Elenco: Jason Isaa / Lesley Manville / Anna Cancellor

Estreno: Jueves en cines

Where the Crawdads Sing

Abandonada por su familia, Kya Clark, también conocida como Marsh Girl por la gente del pueblo de Barkley Cove, es considerada misteriosa y salvaje. Esta película narra la historia de una niña criada en los pantanos del sur en los años 50, que en su mayoría de edad, inexplicablemente fue vinculada a un crimen cuando ocurrió la muerte del pez gordo de esta ciudad.

Género: Drama / Mystery

Elenco: Daisy Edgar-Jones / Garret Dillahunt / David Strathairn

Estreno: Jueves en cines

Serán las dueñas de la tierra

Documental sobre las vidas de Stephanie, Ian y Alfredo, agricultores ecológicos sin tierra que se esfuerzan por producir alimentos saludables para el consumo local en Puerto Rico. En este territorio estadounidense económicamente deprimido, altamente dependiente de las importaciones de alimentos que se encuentran en la ruta de los huracanes, la producción local de alimentos es urgente. La historia comienza cuando los protagonistas llegan por primera vez a los terrenos públicos que alquilan. Las fincas han estado abandonadas durante décadas y carecen de la infraestructura más básica para comenzar. La historia sigue a los protagonistas mientras ponen en marcha las granjas y sus negocios, antes y después de que poderosos huracanes devastaron el archipiélago. El documental muestra el valor de los protagonistas mientras intentan ganarse la vida sin propiedad de la tierra ni capital.

Género: Documental

Director: Juanma Pagán Teitelbaum

Estreno: Jueves en cines

The Gray Man

Court Gentry, también conocido como Sierra Six, es un ex empleado de la CIA altamente calificado, que en su momento fue considerado el mejor agente. Después de su escape de la prisión y el reclutamiento por parte del ex controlador Donald Fitzroy, Gentry ahora está huyendo de la CIA, con el agente Lloyd Hansen siguiéndole la pista. Con la ayuda del agente Dani Miranda, Hansen no se detendrá ante nada para derribar a Gentry.

Género: Acción / Suspenso

Elenco: Ryan Gosling / Chris Evans / Ana de Armas

Estreno: Jueves en cines

Resident Evil

La historia se desarrolla en dos líneas de tiempo. El primero involucra a las hermanas de 14 años Jade y Billie Wesker que se mudan a New Raccoon City. Llegan a darse cuenta de que su padre puede estar ocultando oscuros secretos que podrían destruir el mundo. La segunda línea de tiempo tiene lugar más de una década en el futuro, donde solo quedan 15 millones de humanos, con más de 6 mil millones de animales y personas infectadas con el virus T. Sigue a Jade, ahora de treinta años, en sus esfuerzos por sobrevivir en este mundo.

Género: Acción / Horror / Sci-Fi

Elenco: Ella Balinska / Lance Reddick / Siena Agundong

Estreno: Jueves en Netflix

Persuasion

Anne Elliot, que vive con su familia al borde de la bancarrota, es una mujer inconformista con sensibilidades modernas. Cuando Fredrick Wentworth, el apuesto que una vez despidió, regresa a su vida, Anne debe elegir entre dejar atrás el pasado o escuchar su corazón cuando se trata de segundas oportunidades.

Género: Drama / Romance

Elenco: Dakota Johnson / Henry Golding / Richard E. Grant

Estreno: Viernes en Netflix

ZOMBIES 3

Zed anticipa una beca deportiva mientras Addison se prepara para la competencia internacional de porristas de Seabrook. Entonces, de repente, seres extraterrestres aparecen alrededor de Seabrook, provocando una competencia más que amistosa.

Género: Familia / Musical / Romance

Elenco: Meg Donnelly / Milo Manheim / RuPaul

Estreno: Viernes en Disney +

Kung Fu Panda The Dragon Knight

Cuando un misterioso par de comadrejas ponen su mirada en una colección de cuatro poderosas armas, Po debe abandonar su hogar para embarcarse en una búsqueda mundial de redención y justicia, que lo encuentra asociado con un caballero inglés sensato llamado Wandering Blade. Juntos, estos dos guerreros dispares se embarcan en una aventura épica para encontrar primero las armas mágicas y salvar al mundo de la destrucción. Aprendiendo una o dos cosas el uno del otro en el camino.

Género: Acción / Animación / Aventura

Elenco: Jack Black / James Hong / Rita Ora

Estreno: Jueves en Netflix

Don’t Make Me Go

Cuando un padre soltero de una hija adolescente se entera de que tiene un tumor cerebral fatal, la lleva en un viaje por carretera para encontrar a la madre que la abandonó años antes y tratar de enseñarle todo lo que pueda necesitar durante el resto de su vida.

Género: Drama

Elenco: John Cho / Mia Isaac / Kaya Scodelario

Estreno: Viernes en Amazon Prime