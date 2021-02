Hoy llega a las salas de cine la cinta de horror “12 Hour Shift”, la cinta de drama “Heaven”, el regreso a la pantalla grande de “The Lord of the Rings: The Two Towers”, además del estreno de la aclamada cinta de drama “Nomadland” protagonizada por la ganadora de dos premios Oscar, Frances McDormand.

Por otro lado, para los que prefieran quedarse en sus casas, llegan a las plataformas de “streaming” la cinta de crimen “I Care A Lot”, de Netflix, y la cinta familiar de “Flora & Ulysses”, de Disney+.

Nomadland

La cinta de drama sigue la vida de la recién viuda Fern, una mujer que embarca en un viaje de autodescubrimiento por el oeste americano viviendo como una nómada.

Género: Drama

Elenco: Frances McDormand, David Strathairn y Linda May

Estreno: Hoy en San Patricio, Fine Arts Popular y Montehiedra

12 Hour Shift

La cinta de suspenso sigue la vida de una enfermera drogadicta y su prima luego de involucrarse en el peligroso mercado negro de intercambio de órganos. Pero no es hasta que fallan en entregar un riñón que ambas se verán en aprietos intentando conseguir su reemplazo.

Género: Comedia/Horror/Suspenso

Elenco: Angela Bettis, David Arquette, Chloe Farnworth y Mick Foley

Estreno: Hoy en cines

Heaven

Basada en el libro “Heaven”, la cinta de drama sigue la vida de Jonathan Stone en su lucha por encontrarle un significado a su vida cotidiana, hasta que un día despierta en el cielo y descubre que su vida tenía más significado de lo que pensaba.

Género: Drama

Elenco: Eric Roberts, Aaron Groben y Joseph Lopez

Estreno: Hoy en cines

The Lord of the Rings: The Two Towers

La cinta de aventura sigue a Frodo y Sam en su viaje hacia Mordor para destruir el poderoso Anillo Único hasta que se encuentran con Gollum, el antiguo dueño del anillo.

Género: Fantasía/Aventura/Drama

Elenco: Elijah Wood, Ian McKellen y Viggo Mortensen

Estreno: Hoy en cines

Flora & Ulysses

Basado en la novela infantil bajo el mismo nombre, la cinta de aventura sigue a la pequeña Flora tras adoptar a una ardilla, Ulysses, que posee superpoderes.

Género: Aventura/Comedia/Familiar

Elenco: Matilda Lawler, John Kassir y Alyson Hannigan

Estreno: 19 de febrero en Disney+

I Care A Lot

La cinta sigue la vida de Marla Grayson, una mujer que se gana la vida robando a los ancianos al engañar a los jueces para que la designen como su tutora legal.

Género: Comedia/Crimen/Thriller

Elenco: Rosamund Pike, Peter Dinklage y Eiza González

Estreno: 19 de febrero en Netflix