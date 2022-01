A punto de terminar el mes de enero, los cines cuentan con diferentes propuestas cinematográficas para el disfrute del público. El documental puertorriqueño “Simulacros de Liberación” se estrena este juves en las salas de Fine Arts. Mientras que las salas regulares contarán con el filme “The King’s Daughter” y la película animada “Belle”.

Por otro lado, los servidores de streaming dan comienzo a nuevas series. Netflix estrena el drama “All of Us are Dead” y la comedia “The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window”, mientras que el filme “Home Team” estará también disponible en el servidor. En adición, Apple TV+ estrena su comedia “After Party”.

Simulacros de Liberación

Después de experimentar una crisis económica de diez años y enfrentar los peligros del cambio climático, los puertorriqueños ya no confían en el Estado. Salen a las calles a exigir responsabilidades al gobierno y organizan centros comunitarios autónomos para asegurar su supervivencia como Pueblo de Puerto Rico. En este documental épico dirigido por Juan C. Dávila, los jóvenes puertorriqueños trazan su camino hacia la liberación, mientras vemos los rostros de la supervivencia y la resistencia.

Género: Documental

Elenco: Scott Barbés Caminero, Bad Bunny, Juanita Caldas Medina

Estreno: Este jueves en cines Fine Arts.

The King’s Daughter

La búsqueda de la inmortalidad del rey Luis XIV lo lleva a capturar y robar la fuerza vital de una sirena, un movimiento que se complica aún más por el descubrimiento de la criatura por parte de su hija ilegítima.

Género: Acción, aventura.

Elenco: Pierce Brosnan, Kaya Scodelario, William Hurt

Estreno: Este jueves en cines.

Belle

Suzu es una estudiante de secundaria tímida que vive todos los días en un pueblo rural. Durante años, ella solo ha sido una sombra de sí misma. Pero cuando ingresa a “U”, un mundo virtual masivo, escapa a su personaje en línea como Belle, una cantante hermosa y querida en todo el mundo.

Género: Animación, Drama

Elenco: Kaho Nakamura, Ryõ Narita, Shõta Sometani

Estreno: Este jueves en cines

Home Team

Sigue a Payton quien, dos años después de ganar el Super Bowl cuando está suspendido, regresa a su ciudad natal y se encuentra reconectando con su hijo de 12 años al entrenar a su equipo de fútbol americano Pop Warner.

Género: Comedia

Elenco: Jackie Sandler, Kevin James, Taylor Lautner

Estreno: Disponible este viernes 28 de enero por Netflix

The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window - Primera temporada

Cuando un apuesto vecino se muda al otro lado de la calle, Anna, una mujer desconsolada para quien todos los días son iguales, comienza a ver una luz al final del túnel. Eso es hasta que es testigo de un espantoso asesinato.

Género: Comedia, Drama

Elenco: Kristen Bell, Michael Ealy, Appy Pratt

Estreno: Disponible este viernes 28 de enero por Netflix

All of us are dead - Primera Temporada

Una escuela secundaria se convierte en la zona cero de un brote de virus zombie. Los estudiantes atrapados deben luchar para salir o convertirse en uno de los infectados rabiosos.

Género: Acción, Drama

Elenco: Harrison Xu, Victoria Grace, Darren Keilan

Estreno: Disponible este viernes 28 de enero en Netflix

The Afterparty - Primera Temporada

Cuando la fiesta posterior a una reunión de la escuela secundaria termina con una muerte, todos son sospechosos. Un detective interroga a los antiguos compañeros de clase uno por uno, descubriendo posibles motivos a medida que cada uno cuenta su versión de la historia, que culmina con la impactante verdad.

Género: Comedia, Misterio

Elenco: Tiffany Haddish, Dave Franco, Ben Schwartz

Estreno: Disponible este viernes 28 de enero por Apple TV+.