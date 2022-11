Una de las películas más esperadas del 2022 estrena esta semana: “Black Panther: Wakanda Forever”. Pero si no estás buscando algo de acción, y quizás un poco más de comedia, “Una película sobre parejas” también estrena en los cines regulares. Además, no te pierdas el regreso de Lindsay Lohan en la primera película de Navidad de Netflix de este año: “Falling For Christmas”

Black Panther: Wakanda Forever

La reina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye y Dora Milaje luchan para proteger a su nación de las potencias mundiales intervinientes a raíz de la muerte del rey T’Challa. A medida que los Wakandans se esfuerzan por abrazar su próximo capítulo, los héroes deben de unirse para forjar un nuevo camino.

Género: Acción / Aventura /Drama

Elenco: Letitia Wright / Angela Bassett / Tenoch Huerta

Estreno: Disponible hoy en cines

Una película sobre parejas

Cuando un par de cineastas decide grabar un documental sobre parejas enamoradas, los problemas y las tensiones entre los dos los obligan a cuestionar su propia relación y el significado del cine.

Género: Comedia / Drama

Elenco: Oriol Estrada / Natalia Cabral / Carlos M. Matos

Estreno: Disponible hoy en cines

Falling for Christmas

En los días previos a Navidad, una joven y recién comprometida experimenta un accidente de esquí. Después de ser diagnosticada con amnesia, se encuentra al cuidado del apuesto dueño de la cabaña y de su hija.

Género: Comedia / Romance

Elenco: Lindsay Lohan / Chord Overstreet / Jack Wagner

Estreno: Disponible hoy en Netflix.

The Crown (Season 5)

The Crown traza el reinado de la reina Isabel II desde su boda en 1947 hasta principios del siglo XXI. La quinta temporada se centrará en la década de 1990.

Género: Drama

Elenco: Imelda Staunton / Elizabeth Debicki / Dominic West

Estreno: Disponible ya en Netflix.

Mythic Quest (Season 3)

El propietario de una exitosa empresa de diseño de videojuegos y su problemático personal luchan por mantener su exitoso juego “Mythic Quest” en la cima.

Género: Comedia

Elenco: Rob McElhenney / Charlotte Nicdao / Jessie Ennis

Estreno: Disponible mañana en Apple TV+.

The English (Season 1)

Sigue a una mujer mientras busca venganza contra el hombre que ve como responsable de la muerte de su hijo.

Género: Drama / Western

Elenco: Emily Blunt / Chaske Spencer / Stephan Rea

Estreno: Disponible mañana en Prime Video

Zootopia+

La serie de televisión, ambientada durante los acontecimientos de la película, se sumerge más profundamente en las vidas de algunos de los personajes más intrigantes del largometraje, incluido Fru Fru, la musaraña ártica recién casada; los talentosos bailarines tigres de Gazelle; y el perezoso lleno de sorpresas, Flash.

Género: Animación / Cortos

Elenco: Maurice LaMarche / Kristen Bell / Idris Elba

Estreno: Disponible ya en Disney+