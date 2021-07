Esta semana hay de todo un poco para los fanáticos del cine y las plataformas de streaming.

Snake Eyes

El reinicio de la franquicia de G.I. Joe sigue a Snake Eyes, un hombre entrenado por el clan Arashikage, quienes no solo le dan las herramientas para convertirse en ninja, sino que también le dan lo que andaba buscando hace mucho tiempo: un hogar. Pero, cuando secretos del pasado de Snake Eyes son revelados, su honor y lealtad se ven puestos a prueba.

Género: Acción

Elenco: Henry Golding, Andrew Koji

Estreno: Hoy en cines

Old

El nuevo filme de M. Night Shyamalan transcurre en una playa, donde un grupo de personas se ven atrapados por una fuerza natural que no solo los mantiene presos allí, sino que también hace que envejezcan rápidamente, haciendo que le queden solo horas de vida. Basada en la novela gráfica “Sandcastle”.

Género: Horror/Misterio/Thriller

Elenco: Gael García Bernal, Vicky Krieps

Estreno: Hoy en cines

Zola

Zola, una mesera de Detroit, se ve seducida por el prospecto de ser “stripper” por un fin de semana en Florida. El viaje, que parecía ser algo sencillo, termina siendo una odisea de 48 horas con su vil amiga, su chulo y su novio. Basada en una historia de la vida real.

Género: Comedia/Drama/Crimen

Elenco: Taylour Paige, Riley Keough

Estreno: Hoy en Fine Arts

The Last Letter From Your Lover

La nueva película de Netflix cuenta una serie de historias entrelazadas, que toman lugar en diferentes años y sigue a Jennifer Stirling, una periodista que tiene como meta descubrir el misterio detrás de un romance prohibido que se desarrolló a través de una serie de cartas escritas en 1965.

Género: Romance

Elenco: Shailene Woodley, Felicity Jones, Emma Appleton

Estreno: Mañana en Netflix

Masters of the Universe: Revelation

La guerra por Eternia empieza otra vez con la que puede ser la batalla final entre He-Man y Skeletor. Esta es una secuela directa de la famosa serie de los 80, “He-Man and the Masters of the Universe”, y promete ser el final que los fans han esperado 35 años para ver.

Género: Animación/Acción/Aventura

Elenco: Adam Gifford, Dennis Haysbert

Estreno: Mañana en Netflix

Ted Lasso

La segunda temporada de la aclamada serie de Apple TV+ regresa con más risas, más emociones y más Ted Lasso. Luego de ser relegados a la Segunda División del fútbol inglés, Ted Lasso tiene la misión de regresar a su equipo a la élite del fútbol europeo.

Género: Comedia

Elenco: Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Brendan Hunt

Estreno: Mañana en Apple TV+