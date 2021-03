Para todos aquellos que quieran disfrutar en familia, desde sus hogares, la variada oferta de las plataformas de “streaming” esta semana ofrece el regreso de Eddie Murphy como el monarca Akeem en “Coming 2 America” y la cinta animada “The SpongeBob Movie: Sponge on the Run”, disponible para rentar en Video on Demand y para ver en Paramount+.

Coming 2 America

La secuela de la exitosa cinta “Coming to America” (1988), protagonizada por Eddie Murphy y Arsenio Hall, sigue la vida del monarca africano Akeem quien regresa a los Estados Unidos en busca de su hijo perdido y heredero al trono.

Género: Comedia

Elenco: Eddie Murphy, Arsenio Hall y Shari Headley

Estreno: Mañana en Amazon Prime

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run

Spongebob y a su pandilla tienen la misión de rescatar a Gary, su querida mascota caracol, después de ser secuestrado y llevado a la ciudad perdida de Atlantic City.

Género: Animación/Comedia/Aventura

Elenco: Tim Hill, Clancy Brown y Bill Fagerbakke

Estreno: Disponible hoy para rentar en Video on Demand y para ver en Paramount+

Por otro lado, para quienes prefieran salir, estrenando en cines se encuentra la cinta de ciencia ficción “Chaos Walking” protagonizada por Tom Holland (Spider-Man: Far From Home) y Daisy Ridley (The Rise of Skywalker), además de la cinta animada de Disney “Raya and The Last Dragon” que también estará estrenando simultáneamente en la plataforma de Disney+ con Premier Access.

También llega a Fine Arts la comedia “La boda de Rosa” y la cinta semi-biográfica “Minari”, ganadora del Globo de Oro a mejor película extranjera.

Chaos Walking

Ambientada en un mundo distópico, la cinta sigue la vida de un joven llamado Todd Hewitt (Tom Holland) en un pequeño pueblo en donde no hay mujeres y todos los pensamientos de los hombres se pueden escuchar.

Género: Aventura/Sci-Fi

Elenco: Tom Holland, Daisy Ridley y Mads Mikkelsen

Estreno: Hoy en cines

Raya and The Last Dragon

En esta nueva cinta animada de Disney la joven guerrera Raya se lanza en la aventura de encontrar al último dragón y restaurar el reino de Kumandra que se ha visto afectado por una vieja fuerza maligna conocida como los Drunn.

Género: Animación/Aventura/Acción

Elenco: Kelly Marie Tran, Awkwafina y Gemma Chan

Estreno: Hoy en cines y mañana en Disney+ con Premier Access

Minari

Steven Yeun protagoniza esta cinta semi-biográfica sobre una familia que emigra a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Con su reciente victoria en los Globos de Oro, en la categoría de mejor película extranjera, el 5to largometraje del director Lee Isaac Chung se perfila como el favorito para ganar en la misma categoría en la noche de los Premios Oscar.

Género: Drama

Elenco: Steven Yeun, Yeri Han y Alan S. Kim

Estreno: Hoy en Fine Arts

La boda de Rosa

La cinta de comedia sigue la vida de Rosa, quien a penas se está empezando a dar cuenta que ha estado viviendo una vida para complacer a los demás. Es entonces cuando ella decide dejarlo todo para rehacer su vida y cumplir sus sueños.

Género: Aventura/Comedia/Romance

Elenco: Candela Peña, Sergi López y Nathalie Poza

Estreno: Hoy en Fine Arts