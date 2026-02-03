Luego de una fuerte polémica generada por el comentario de la actriz Johanna Fadul contra el participante ‘Campanita’, durante el posicionamiento previo a la noche de eliminación, el domingo primero de febrero, en el reality ‘La casa de los famosos Colombia’, el Jefe tomó la decisión de expulsarla.

“Mi casa es un reflejo de nuestra sociedad, es un espacio que debe dar ejemplo de límites y respeto humano”, mencionó el líder del programa de televisión, al argumentar la razón principal de la salida de la actriz y creadora de contenido.

“Básicamente es pedir perdón, porque detrás de la actriz que ve la gente hay un ser humano que se equivoca”, expresó entre lágrimas Fadul.

PUBLICIDAD

Johanna Fadul es expulsada de la competencia por hacer comentarios racistas a Campanita durante el posicionamiento de ayer. #LaCasaDeLosFamososCol3 pic.twitter.com/l7dMasxBSx — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 3, 2026

Contó que en el momento del posicionamiento “es difícil, es fuerte, básicamente nos dicen que debemos decir las cosas como tienen que ser y me dejé llevar por el juego”.

“Soy cero racista, cero selectiva, aquí todos somos iguales”, agregó.

Por su parte, el bailarín caleño, recordó que ya había hablado con la creadora de contenido y la disculpaba.

Johanna Fadul no tiene cerebropic.twitter.com/vJHArmaGoj — ⛧𝗗𝗼𝗻 (@alpujarrenxe) February 2, 2026

El incidente

El incidente ocurrió cuando la actriz Johanna Fadul se paró frente al bailarín caleño Franck Spiward Luna Valencia, también conocido como ‘Campanita’ y le expresó un comentario discriminatorio que, a propósito preferimos omitirlo para no generar mensajes de odio.

Aunque el artista caleño se llevó las manos a la cara, no se refirió a la situación y se enfocó en un tema de convivencia.

Pero el que no dejó pasar este momento por alto fue Miker Palacios, creador de contenido chocoano residente en Cali, también conocido como ‘Miker Smith’, quien se paró frente a una de las nominadas y aprovechó para referirse al tema y dejar claro el desacierto de la actriz colombiana.

Otros participantes también se solidarizaron con ‘Campanita’, como Valentino, quien pese a pararse al frente suyo para expresarle sus razones de querer que se fuera de la competencia, empezó por ofrecer disculpas por la actitud de su compañera de reality y a cuestionar su actitud.

Aunque minutos más tarde, la actriz habló con el bailarín caleño y le ofreció disculpas, en redes el tema abrió el debate sobre este tipo de actitudes en un programa de televisión.

“Me dejé llevar, porque los posicionamientos tienen que ser duros, tienen que ser rudos, pero te lo juro y con mi corazón roto, te digo que jamás en la vida quise herirte ni ofenderte a ti”, le manifestó Fadul al bailarín.

PUBLICIDAD

Discusión en redes

Personalidades y creadores de contenido no dudaron en reaccionar. Uno de ellos fue Carlos Mauricio Gómez, también conocido como ‘La Liendra’, quien subió un video viendo la transmisión y lamentó las palabras de Johanna Fadul.

Por su parte, el expresentador y periodista, Ronald Mayorga, pidió al canal Rcn tomar acciones: “Amigos de canal Rcn, creo que es urgente hablar de racismo y de cómo este programa puede permitir delitos. El racismo es una opinión, es un delito”.

Esta situación también puso a opinar a la excampeona mundial Catherine Ibargüen, quien comentó una publicación del canal: “No se puede ir por la vida maltratando y al segundo pidiendo disculpas”.