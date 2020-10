El interés por representar personajes o situaciones cotidianas estuvo presente desde infancia en la actriz Eyra Agüero Joubert.

Como muchos que repasan los orígenes de su pasión profesional, la artista se remonta a recuerdos que confirman cómo esta rama del arte comenzó a invadir su mundo. Lo que todavía no vislumbraba era convertirlo en su principal sustento a nivel laboral.

“Yo no sabía que yo podía vivir de eso”, manifestó pensativa la también comediante, quien compartió que “desde que tengo uso de razón, desde pequeña, a mí siempre me ha gustado el performance, hacer obritas en las reuniones familiares, y hacía bailes. Siempre hacía algún tipo de actuación. Creo que eso estaba ahí conmigo”.

La artista de El Remix (WapaTV) reflexiona sobre uno de los aspectos que disfruta de su trabajo.

“Siempre me gusta tener esa conexión con el espectador, donde se pueda quizás identificar con el personaje que estoy caracterizando. Me fascina entrar en este proceso también de prepararme para un personaje, cómo piensa, cómo reaccionaría a tal o cual situación. Es fascinante estar en este otro mundo, esta otra cabeza”, afirmó la egresada del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras, a quien, si bien se le conoce principalmente por su rol como humorista, en sus 22 años de trayectoria profesional ha procurado abarcar también el campo dramático.

“Disfruto todos los papeles”, afirmó pensativa la actriz, quien hizo el papel de “Raquel”, una cuidadora de un paciente de Alzheimer, en el filme puertorriqueño ¿Quién eres tú?, rol con el que se sintió identificada por estar viviendo la experiencia en la vida real con su papá.

Por otro lado, confesó que “hacer reír no es fácil, aunque uno piensa que sí”. Precisamente, como resultado de las medidas preventivas por la pandemia del COVID-19, la tarea de realizar comedia se ha tornado un poco compleja.

“Hay sketches (de El Remix) que sí podemos hacer sin mascarilla, manteniendo distanciamiento. Cuando tenemos la mascarilla, obviamente hay que gesticular más, envuelve teatralidad, que la televisión no la tiene. Los gestos son más grandes”, comparó.

“Lo otro es que no hay público, y esa respuesta siempre hace falta. Se necesita ese intercambio”, lamentó sobre esta nueva realidad. “Es bien difícil hacer cualquier cosa dramática, de comedia, cualquier trabajo actoral sin público. Es difícil porque es para el público que precisamente lo estamos haciendo. No nos estamos acostumbrando, pero estamos como buscándole la vuelta cada miércoles”.

Le saca chispa

Las circunstancias derivadas por la crisis de salud mundial le han servido para reflexionar con humor en su serie de videos #Ejtrógolin, que presenta en su canal de YouTube.

“Siempre hace falta reír, y ahora con más razón, que estamos viviendo en un momento difícil, de incertidumbre”, sostuvo. “En términos generales, yo procuro siempre reír dentro de lo caótico, y buscarle algún sentido positivo. Por eso es que mi serie, que es de vicisitudes y de la cotidianidad, en cuanto comenzó la pandemia, comencé a dirigir las cosas relacionadas con esta realidad, y precisamente cómo nos estamos cuidando, pero dándole un tono de comicidad y, a la misma vez educando, de alguna manera, llevando un mensaje de que dentro de lo difícil que puede ser, vamos a reírnos de esto, transformarlo de alguna manera”, detalló la artista, y confesó que durante la pandemia ha dedicado más tiempo para aprender recetas de cocina, practicar yoga y hacer ejercicios.

Los planes no se detienen para Eyra, quien ha preferido adaptarse, en vez de lamentar.

“Voy a hacer un stand-up comedy de manera virtual, para noviembre”, anunció con entusiasmo, y adelantó que, entre otros temas, incluirá anécdotas sobre la convivencia con su pareja, el músico Beto Torrens, con quien lleva 11 años de relación.

“Cómo ha sido procurar ese espacio para soltarse de alguna manera, y después volvernos a juntar. Mi compañero es músico, yo soy actriz, entonces yo irme a leer, él irse a tocar su percusión. Han sido días difíciles, pero para reírnos de eso”, expuso la actriz, quien ha realizado trabajo de producción, y se desempeñó como vestuarista de la película The Rum Diary (Johnny Depp), filmada en Puerto Rico. Precisamente, estas experiencias laborales la llevan a reflexionar sobre la importancia de ampliar conocimientos, en vez de concentrarte en una sola faceta.

“Si quieres ser actor o actriz, no te limites a eso. Busca, escudriña todas las áreas de este universo maravilloso que son las artes. Yo no me limité a lo que aprendí en la UPR. Siempre tenía esa hambre de aprender más. Fui a Brasil, a Ecuador, a México a tomar talleres”.