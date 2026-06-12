Luego de 115 días, el modelo español y estrella de realities Fabio Agostini se coronó esta noche como el ganador de la sexta temporada de La casa de los famosos.

Por su parte, la modelo y Miss República Dominicana Universe 2024, Celinee Santos, se convirtió en la segunda finalista del popular reality show de Telemundo.

Fabio se alzó con el gran premio de $200,000, mientras que Celinee no se fue con las manos vacías, ya que obtuvo $100,000.

Celinee Santos y Fabio Agostini en la gala final de La casa de los famosos 6. ( Captura )

En la gala final, el cantante mexicano Luis Coronel ocupó el tercer lugar. El cuarto puesto fue para el modelo, influencer y deportista cubano Josh Martínez, mientras que el atleta cubano y campeón de Exatlón 2022, Yoridan Martínez, finalizó en la quinta posición.

La sexta temporada, conducida por Javier Poza y Jimena Gállego, se estrenó el 17 de febrero de 2026 por la señal de Telemundo, con transmisión simultánea a través de plataformas digitales.

Recientemente, la producción anunció que habrá una séptima temporada, la cual se transmitirá en 2027.