Luego de 115 días, el modelo español y estrella de realities Fabio Agostini se coronó esta noche como el ganador de la sexta temporada de La casa de los famosos.

Por su parte, la modelo y Miss República Dominicana Universe 2024, Celinee Santos, se convirtió en la segunda finalista del popular reality show de Telemundo.

Fabio se alzó con el gran premio de $200,000, mientras que Celinee no se fue con las manos vacías, ya que obtuvo $100,000.

Celinee Santos y Fabio Agostini en la gala final de La casa de los famosos 6.
Celinee Santos y Fabio Agostini en la gala final de La casa de los famosos 6. (Captura)

En la gala final, el cantante mexicano Luis Coronel ocupó el tercer lugar. El cuarto puesto fue para el modelo, influencer y deportista cubano Josh Martínez, mientras que el atleta cubano y campeón de Exatlón 2022, Yoridan Martínez, finalizó en la quinta posición.

La sexta temporada, conducida por Javier Poza y Jimena Gállego, se estrenó el 17 de febrero de 2026 por la señal de Telemundo, con transmisión simultánea a través de plataformas digitales.

Recientemente, la producción anunció que habrá una séptima temporada, la cual se transmitirá en 2027.