El actor Héctor Suárez falleció a los 81 años de edad, así lo informó esta mañana su hijo Héctor Suárez Gomís a través de redes sociales.

En el comunicado dado a conocer se lee:

A los amigos, a los compañeros y a todos los medios de comunicación: Con profundo dolor, queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández. La familia Suárez, les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo. Para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo y no la gura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación. Dennos oportunidad de procesar este duelo y en unos días podremos conversar con ustedes. ¡Gracias! Descanse en paz, Héctor Suárez.

Atentamente Su viuda, Zara Calderón. Sus hijos: Héctor Suárez Gomís, Julieta Suárez Gomís, Rodrigo Suárez Calderón e Isabella Suárez Calderón. Sus nietos: Paula Suárez Gomís, Ximena Suárez Palacio y Pablo Suárez Quiroz.

En marzo del año pasado, Suárez Gomís declaró a la prensa que luego de varias intervenciones a la que fue sometido su padre, le quitaron un riñón y después le extirparon la vejiga y la próstata. Cuando Suárez salió del hospital en septiembre del año pasado, se dijo agradecido con Dios por tener otra oportunidad de seguir viviendo.

“Siempre agradezco a Dios. La operación me la tuve que haber hecho hace mes y medio cuando el doctor me dijo que tenía pegado el colon y que tenía que operarme de inmediato. Fui a casa a orar y meditar, a pedirle perdón a mi vejiga porque la traté mal, la descuidé al igual que al colon. Le di a mi cuerpo 25 años terribles de trabajo y alcoholismo, una madriza, pero así tenía que ser y este día tenía que ser ahora”.

El histrión detalló ser afortunado pues además de haber salido bien de la operación que duró menos de lo esperado, deseaba volver pronto a los fotos de televisión.

“Estoy preparando mi programa Ahí va el golpe y ya sólo están esperando para que regrese y mi vida será igual y el amor a la vida lo seguiré demostrando. Nunca voy a perder la fe, para mi diario es mi cumpleaños, cada vez que abro mis ojos lo vivo, no vivo ni en el pasado ni en el futuro, disfruto el hoy”, dijo. Sin miedo a la muerte El comediante explicó entonces que su buen ánimo lo ayudó en este complicado momento. “No tengo miedo a la muerte, estoy preparado para irme en el momento en el que me lo pida Dios, a lo que le tengo miedo, terror y pavor es a dejar a mi nena de ocho años, a mi joven de 21 años y a mi esposa que desde aquí agradezco a esa mujer que me cuida, me procura, me alimenta, me protege, Dios te bendiga Sarita linda de mi vida”.

Suárez añadió en aquél momento estar agradecido con la ANDA, quien corrió con todos los gastos de su operación.

“Llevo 61 años de actor y he sido de los que apoyó que aquellos que tuviéramos para pagar operaciones, lo hiciéramos y apoyemos a los que no podían pagar ni medicinas y ahora que me iban a operar no tenía para pagar, fui a la ANDA y les dije que me apoyaran. Me han tratado bien ya que durante toda mi vida no le había pedido a la ANDA ni una aspirina, les agradezco porque si no hubiera sido por ellos, ya estaría muerto, no tenía para las operaciones”.

Suárez inició su carrera en el teatro en la década de 1960 y empezó su trayectoria en el cine con la película "El asalto", en 1965.

Películas como “Despedida de soltera”, “La mujer de a seis litros”, “La marcha de Zacatecas”, “Picardía mexicana” y “Mecánica nacional” forman parte de su amplio repertorio.

Pero quizá su mayor fama se dio a través de la televisión, donde se destacó como comediante y se caracterizó por su estilo espontáneo, su humor negro y su denuncia social, que escapó de la censura que existía en su época.

Programas como “¿Qué nos pasa?” le dieron gran fama, así como la creación de personajes como Doña Zoyla, una madre dominante y manipuladora.

Como actor destacó también en telenovelas como “Una segunda oportunidad”, “Velo de novia” y “Gotita de amor”.

Suárez era conocido en Puerto Rico por el programa “Sábado loco loco”.

En 2013, el comediante denunció que él y su familia recibieron amenazas de muerte por realizar sátira política contra el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) luego de hacer un ‘sketch’ donde pedía al mandatario “de la manera más atenta” que renunciara.

La denuncia fue realizada en una entrevista con la reconocida periodista Carmen Aristegui en la que narró diversos actos de intimidación sufridos. También lo denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía).

Al actor le sobreviven su viuda, Zara Calderón, y sus hijos Héctor, Julieta, Rodrigo e Isabella, además de tres nietos.