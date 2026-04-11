El actor británico John Nolan, reconocido por sus participaciones en producciones como “Batman Begins”, “The Dark Knight Rises” y la serie “Person of Interest”, falleció a los 87 años, según reportó el medio local Stratford-Upon-Avon Herald.

Hasta el momento no se ha informado la causa de su muerte.

Nolan era tío de los directores Christopher y Jonathan Nolan, con quienes colaboró en múltiples proyectos a lo largo de su carrera, convirtiéndose en una figura recurrente dentro del universo cinematográfico de ambos cineastas.

El actor interpretó a Douglas Fredericks, miembro de la junta de Wayne Enterprises, en “Batman Begins” (2005) y retomó el personaje en “The Dark Knight Rises” (2012), ambas dirigidas por Christopher Nolan y protagonizadas por Christian Bale.

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En televisión, interpretó al exagente de MI6 John Greer en la serie “Person of Interest” (2013), creada por su sobrino Jonathan Nolan. Posteriormente, continuó vinculado a la producción trabajando detrás de cámaras en más de 20 episodios hasta su quinta y última temporada.

La relación profesional con sus sobrinos fue constante. Nolan también participó en el cortometraje “Following” (1998), uno de los primeros trabajos de Christopher Nolan, y en la película bélica “Dunkirk” (2017), una de las producciones más aclamadas del director.

Además de su trabajo en cine y televisión, el actor mantuvo una sólida trayectoria en el teatro británico, tras formarse en el Drama Centre de Londres y trabajar durante dos años con la Royal Shakespeare Company. También participó en producciones del Royal Court Theatre y en el Richmond Theatre de Londres.

Entre sus trabajos más destacados en la televisión británica se encuentran su papel protagónico en la miniserie “Daniel Deronda” (1970), así como interpretaciones en “Doomwatch” y “Shabby Tiger” durante la década de 1970.

Su última aparición en pantalla fue en 2024, en la serie “Dune: Prophecy”.

A John Nolan le sobrevive su esposa, la actriz Kim Hartman, sus hijos Miranda y Tom, además de dos nietos.

Su legado abarca más de cinco décadas de trabajo en teatro, cine y televisión, consolidándose como una figura respetada dentro de la actuación británica.