Cynthia Leomarys Camacho Díaz, exparticipante del programa Guerreros de Wapa TV, falleció hoy a consecuencia del cáncer que enfrentaba, confirmó el canal.

La joven participó en el conocido programa en 2019, Guerreros “Hombres vs Mjeres” en 2019 y a finales de ese año anunció que se retiraba de la competencia por problemas de salud.

Según Wapa, Camacho Díaz, se convirtió en una de las mejores guerreras “MVP” de esa temporada. Formaba parte del equipo de Leones.

Fue en el mismo programa que la exparticipante reveló que padecía de cáncer y solicitó ayuda para sufragar los gastos del tratamiento en Estados Unidos.

Asaf, exparticipante de Guerreros acudió a las redes sociales tras conocer la noticia y le dedicó unas emotivas palabras.

“Descansa en paz hermanita. No sabes lo destruido que me deja el que te hayas ido. Fue demasiado fuerte para ti todo este proceso, ahora ya no sufres”, manifestó el exparticipante.

Asaf Torres le dedicó un mensaje en sus redes sociales. ( Instagram )

Mientras, Wapa TV le envió el pésame a la familia y familiares de Cynthia Leomarys Camacho Díaz.

“De parte de la familia de Wapa damos nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. Descansa en paz, Guerrera”, dijo el canal a través de su página cibernética.